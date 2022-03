Viterbo, deposito scorie nucleari nella Tuscia. Con la guerra cresce la paura

Beatrice Masci 04 marzo 2022 a

Il primo giorno di guerra contro l’Ucraina Putin ha conquistato Chernobyl, due giorni dopo ha tentato di bombardare un deposito nucleare. Fatti che creano allarme in tutta Europa, Italia compresa, soprattutto ora che si torna a parlare di nucleare pulito e, prima ancora, del deposito di scorie nucleari, per cui l’iter va avanti spedito. Il 15 marzo, infatti, se il programma sarà rispettato, Sogin consegnerà al Governo l’elenco dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale di scorie. Nella Tuscia, lo ricordiamo, sono 22 i siti potenzialmente idonei. Lo prevede la procedura che nei mesi scorsi ha visto movimenti, associazioni ed enti locali intervenire alla conferenza nazionale per avanzare proposte, critiche e dubbi, ma soprattutto contrarietà. Si tratta di un percorso inverso rispetto a quello scelto da Sogin nel 2003, quando individuò, senza passaggi intermedi, Scansano Jonico come sito idoneo. Il processo poi venne arrestato dalle proteste dei cittadini.

Le conclusioni di Sogin, allora, furono: “La necessità di rispondere alle richieste formulate dal Governo, e in particolare relative alla localizzazione urgente di un sito idoneo ad ospitare l’intero inventario dei rifiuti radioattivi italiani (bassa, media e alta attività); in grado di annullare l’impatto radiologico a lungo termine sull’ambiente e sulla popolazione; capace di ridurre al minimo i rischi associati ad eventi di origine naturale; insensibile ad eventi anche gravi di origine antropica, ha portato ad identificare come unica soluzione proponibile quella di un deposito di tipo geologico, cioè in una formazione impermeabile e stabile nel lungo termine, in linea con le indicazioni delle linee guida internazionali”. Il processo che invece porterà, il 15 marzo, alla comunicazione dei siti idonei, si fonda su considerazioni diverse. Nel 2003 si parlava della necessità “di un deposito di tipo geologico”, ovvero 500 metri sotto terra, “capace di ridurre al minimo i rischi associati ad eventi di origine naturale”: terremoti e simili, e “insensibile ad eventi anche gravi di origine antropica”, ovvero disastri causati dall’uomo, guerra compresa. Cosa è cambiato da allora?

“Occorre contestualizzare i fatti. Nel 2003 erano ancora negli occhi di tutti gli attentati in America e il crollo delle Torri Gemelle - spiega Rodolfo Ridolfi del comitato sorto a Corchiano contro la localizzazione del sito nella Tuscia -. Oggi ci troviamo nelle medesime condizioni, con la guerra che minaccia l’Europa”. Eppure Sogin sostiene che depositi simili a quello ipotizzato in Italia sono attivi sia in Francia che in Spagna. “E’ vero - commenta Ridolfi - ma in Spagna si trova sulla Sierra Morena, in Francia in un’area dove, nell’arco di 10 chilometri, non c’è anima viva. Nel nostro territorio, nell’arco di dieci chilometri ci sono 60 mila persone e a poca distanza la Capitale, tanto che lo stesso assessore regionale al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, intervenendo al seminario nazionale, ha evidenziato la gravità della scelta di un sito a pochi chilometri da Roma. Non dimentichiamo - spiega ancora Ridolfi - che Francia e Spagna, al contrario di quanto previsto dal progetto italiano, non hanno abbinato rifiuti a bassa e alta attività e inoltre stanno predisponendo un deposito di profondità. Cosa non prevista da Sogin. In tutti i Paesi che hanno affrontato questo problema sono oggetto di studio depositi profondi in formazioni di argilla, salgemma o granito”. Non a caso, l’area individuata nel 2003 a Scansano Jonico, a 500 metri di profondità, presentava una formazione di salgemma. Forse la guerra in atto a pochi passi da noi costringerà Sogin e Governo a rivedere i piani. “E’ quello che speriamo”, dice Ridolfi.

