Elezioni Viterbo, rischio 3 candidati nel centrodestra

04 marzo 2022 a

a

a

Svanita la possibilità di far scendere in campo Mauro Rotelli, nel centrodestra (senza Forza Italia) è aperta polemica. Come dimostra la levata di scudi della Lega alla notizia che Fratelli d’Italia ha ufficialmente indicato come candidato sindaco Laura Allegrini. Non se ne parla, dicono dal Carroccio, ribadendo di voler tirare dritti sul nome di Claudio Ubertini. Strategie, giochetti, nomi che vengono dati in pasto all’opinione pubblica nel tentativo di bruciarli?

Chiara Frontini scende in campo per la terza volta

Ci può stare, ma di sicuro - al di là dei due ex assessori ai lavori pubblici e all’urbanistica, che ai più appaiono come candidati di bandiera funzionali, magari, anche a regolare i conti all’interno dei rispettivi partiti - tra i due maggiori azionisti della coalizione che ha mandato a casa Giovanni Arena si annunciano scintille. Al punto che adesso c’è addirittura chi pronostica un centrodestra alle urne con tre aspiranti primi cittadini: uno di FI, uno di FdI e uno della Lega. Viste anche le spaccature a sinistra (tenute però furbescamente sotto silenzio) e la presenza di più liste civiche, significherebbe arrivare al ballottaggio con percentuali addirittura inferiori al venti per cento.

Candidato sindaco, scontro nel Pd, avanza Mazzoli

In tutta questa storia, va detto che nessuno vuole rilasciare dichiarazioni ufficiali e che le indiscrezioni che vengono fatte trapelare dietro la consegna del silenzio sulla fonte sembrano obbedire a logiche provocatorie o tattiche nella certezza (o speranza) di condurre il gioco nel momento in cui le trattative entreranno nel vivo. La pensano così in Forza Italia, dove alcuni, a fronte di tutto ciò, confidano nell’intervento dei vertici romani, conditio sine qua non per ricompattare, almeno sulla carta, il centrodestra viterbese. Al momento, però, dalla capitale non è giunto alcun segnale ed è anzi possibile, si fa notare, che, come accadde nel 2018, arrivino indicazioni solo a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione delle liste.

Candidato sindaco, Rotelli dice no

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.