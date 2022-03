Viterbo, al direttore generale della Asl Daniela Donetti il premio Minerva-Mammoliti

03 marzo 2022 a

"Condivido questo riconoscimento con tutte le donne che, insieme a me, hanno vissuto con sacrificio e massima professionalità, questi mesi difficili dell’emergenza pandemica, visto che il Covid-19 ha mostrato che la maggior parte di coloro che sono stati in prima linea nella lotta alla pandemia sono proprio le donne, perché esse rappresentano il 70 per cento di tutto il personale sanitario e dei servizi sociali a livello globale". Lo ha affermato Daniela Donetti, direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, ritirando presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma il Premio Minerva-Anna Maria Mammolitì giunto quest’anno alla sua 31esima edizione. Il Premio, che ha il patrocinio del Senato, della Camera dei deputati e del ministero degli Affari Esteri, è attribuito a figure femminili che si sono contraddistinte in vari ambiti della vita sociale e culturale.

Alla dg dell’Asl di Viterbo è stato assegnato il Premio per la sezione Sanità. Daniela Donetti, laureata a Parma in Economia e Commercio, ha lavorato in Regione Lazio e all’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, prima di diventare (nel 2015) direttore generale dell’Asl di Viterbo, dove ha attuato azioni concrete e riconosciute di miglioramento della qualità ed efficienza delle cure e dell’integrazione ospedale-territorio. Ringraziando per il riconoscimento e riferendosi al contributo che il mondo femminile ha dato nel recente periodo pandemico, Donetti ha sottolineato che "una delle cose che sembra emergere con chiarezza, è come il mondo femminile si presenti contraddistinto da una migliore capacità a offrire le risposte giuste alle crisi, le più corrette in termini di comportamenti e di capacità di 'resistenza' al presentarsi delle difficoltà, continuando ad offrire uno sguardo di forza e di speranza".

"Il valore aggiunto dell’equilibrio di genere- ha concluso Daniela Donetti- è fondamentale per competere in un mondo sempre più complesso e mutevole, e dimostra che, quanto più la squadra è differenziata in termini di esperienze e contributi, tanto più è capace di creare valore ed innovazione". Nelle passate edizioni il Premio è stato attribuito (tra le altre) a Simone Veil e Nilde Iotti, Inge Feltrinelli e Piera Degli Esposti, Margherita Hack e Paola Levi Montalcini, Elvira Sellerio e Lina Wertmüller.

