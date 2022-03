Viterbo, prezzo del latte. L'azienda Rosetto: "Lavoriamo per rimetterci"

Massimiliano Conti 03 marzo 2022 a

Costi aumentati di quasi il 100% nel giro di un anno e un prezzo del latte alla stalla bloccato a 39 centesimi. Sono allo stremo gli allevatori della Tuscia, costretti a fare i conti con i rincari record di energia e materie prime da una parte, e con ricavi dalla vendita del latte praticamente fermi a 20 anni fa.

L’azienda viterbese Rosetto Raimondo e Franco, 250 vacche di cui 100 da mungere nelle sue stalle di strada Tuscanese, è tra quelle che da inizio 2021 sta tirando la cinghia nella speranza che la situazione migliori. Purtroppo nell’ultima settimana ad aggravarla ci si è messa invece la guerra in Ucraina, che ha prodotto una nuova fiammata dei prezzi dei foraggi e delle materie prime.

“La situazione è drammatica - spiega il titolare dell’azienda, Rossano Rosetto -. Già da un anno abbiamo visto raddoppiare i costi degli approvvigionamenti alimentari. Se per quanto riguarda i foraggi riusciamo ad essere parzialmente autosufficienti, i prodotti proteici, le graminacee, il mais, il girasole, la soia ci costano un occhio della testa. Basti pensare che a gennaio 2021 pagavamo le miscele di questi materiali 26 euro al quintale e oggi oltre 40”.

Gli aumenti sono dovuti in parte al rastrellamento dei prodotti sul mercato da parte di un gigante come la Cina ma anche, sottolinea Rosetto, alle speculazioni degli importatori.

Dalla fine dello scorso anno è arrivata inoltre la stangata dei costi energetici: “Le bollette elettriche sono di fatto raddoppiate, il gasolio agricolo è passato da 70 centesimi al litro a 1,10 - è sempre l’allevatore viterbese a parlare -. A fronte di ciò, noi continuiamo da anni a vendere il latte alla stalla a 39 centesimi”.

A fissare il prezzo è in questo caso il colosso multinazionale agroalimentare francese Lactalis, che in Italia detiene una situazione di semi-monopolio, assorbendo la metà del latte prodotto.

“Lactalis scarica la responsabilità dei prezzi bloccati sulla grande distribuzione - prosegue Rosetto - ma in ogni caso siamo noi allevatori a fare da ammortizzatori”.

Ma a quanto dovrebbe essere venduto il latte alla stalla per consentire agli allevatori margini di guadagno accettabili? L’Ismea, il “braccio” operativo del ministero dell’Agricoltura, ha stabilito in 46 centesimi al litro il prezzo di riferimento. “A novembre sono stati fatti tavoli con il ministro Patuanelli in cui si era stabilito di aumentare il prezzo da 39 a 41 centesimi, solo che questo aumento, che doveva essere per metà a carico dell’industria e per l’altro della grande distribuzione per non impattare direttamente sul consumatore, è rimasto di fatto inapplicato”, dice Rosetto.

Venerdì scorso il tavolo ministeriale doveva tornare a riunirsi ma è stato aggiornato alla prossima settimana per lo scoppio della guerra in Ucraina. Che, come detto, ha aggravato la situazione. “La borsa merci venerdì scorso è letteralmente impazzita - riprende Rosetto - con il prezzo della farina di soia che è schizzato da 54 euro a 59 euro al quintale”. Gli allevatori ora temono pure le conseguenze delle sanzioni nei confronti di Mosca e il blocco delle esportazioni dei prodotti lavorati e semilavorati verso l’Est Europa.

“La situazione è sempre più critica, nonostante le iniziative intraprese dai sindacati. Il ministro Patuanelli ha destinato una parte dei fondi del Pnrr al finanziamento dei pannelli solari da installare sui tetti delle aziende agricole per ovviare al caro energia: si tratta di una misura sicuramente lodevole ma che ha i suoi tempi di applicazione - conclude Rosetto - mentre gli allevatori hanno bisogno di provvedimenti urgenti. In queste condizioni, in cui mangimi ed energia ci costano 100 mila euro l’anno, lavoriamo per rimetterci. Non possiamo reggere ancora per molto”.

