Viterbo, minaccia di morte la moglie davanti al figlio piccolo. A processo 47enne viterbese

03 marzo 2022 a

a

a

Minacciò di uccidere la compagna e di suicidarsi di fronte al figlio piccolo. È ripreso ieri il processo a carico di un 47enne viterbese che deve rispondere di maltrattamenti aggravati. I fatti si sarebbero consumati tra ottobre del 2018 e aprile 2021, quando all’uomo fu imposto il divieto di avvicinamento all’ex convivente. Contro l’imputato la vittima, una trentenne, si è costituita parte civile con l’avvocato Luigi Mancini. Ieri in aula è stata sentita un’amica della donna e il padre del 47enne.

La campagna contro la violenza sulle donne

“Litigavano spesso. All’inizio della relazione erano felici, ma le discussioni iniziarono per motivi di gelosia e purtroppo lui beveva – ha raccontato la testimone-. Ogni volta che le metteva le mani addosso lei scappava da casa. La insultava continuamente. Una sera io andai a prenderla perché era andata in questura. La lite iniziò a casa e lei si rivolse alla Polizia e tutti e due vennero accompagnati negli uffici di via Mariano Romiti, ma quando uscirono e io ero lì ad attenderla e ricominciarono a discutere. Lui le diede delle spinte e la prese a schiaffi tanto che dovettero intervenire gli agenti. In un’altra occasione sempre a seguito di una discussione lui le gettò dalla finestra dei vestiti e lei fu costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine per recuperare la sua borsa e il suo cellulare. Mi è capitato di vederle dei lividi sul corpo sia dal vivo che per foto”.

Minaccia e molesta la ex, pagherà ammenda di 300 euro

Successivamente ha deposto il padre dell’imputato, il quale ha riferito alcuni dettagli sulla relazione. “Si conobbero in un bar in centro e andarono a vivere insieme nel 2016 e poi ebbero un bambino – ha dichiarato il 69enne-. Litigavano molto. Lui magari diceva una cosa o faceva una battuta e lei rispondeva a tono e viceversa. Le ingiurie erano reciproche. Il rapporto tra loro non era proprio idilliaco, ma non ho mai assistito a scene di violenza”. Nel corso dell’udienza il difensore l’avvocato Emanuele Barbacci ha chiesto di poter sentire di nuovo due testimoni, decisivi in quanto assistettero personalmente ad alcuni episodi, istanza sulla quale il collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini si è riservato. La prossima udienza è prevista per il 23 marzo.

"Mio marito mi voleva avvelenare con il caffè". Drammatica testimonianza in aula

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.