Viterbo, molesta e minaccia l'ex fidanzata. Condannato a 300 euro di ammenda

Condannato al pagamento di un’ammenda di 300 euro un 48enne viterbese che fu accusato di aver minacciato di morte l’ex fidanzata. L’uomo finì agli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico a dicembre dello scorso anno. Secondo il quadro investigativo e le ipotesi accusatorie formulate a suo carico il quarantenne avrebbe perseguitato l’ex compagna, redendole la vita un inferno.

La donna nello specifico sarebbe stata tormentata dall’ex compagno tra agosto e settembre 2021. In quei mesi l’uomo non si sarebbe arreso alla fine della relazione con la donna e non si diede per vinto. Nell’arco di poche settimane il quarantenne avrebbe cominciato ininterrottamente a minacciarla di morte e a importunarla continuamente mandandole messaggi intimidatori su Whatsapp.

Inoltre, il quarantenne, che attualmente si trova ancora ristretto ai domiciliari nella propria abitazione, avrebbe pedinato l’ex e l’avrebbe tallonata e raggiunta in ogni angolo della città, nonostante fosse stato arrestato la prima volta a metà agosto dello stesso anno. Da quanto si apprende, in seguito al ridimensionamento della vicenda, nel corso del dibattimento il reato contestato, atti persecutori, è stato riqualificato nel reato di molestie in luogo pubblico.

Il verdetto emesso dal giudice Elisabetta Massini, ha condannato il 48enne, rappresentato dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, a saldare un’ammenda pari a 300 euro. Il difensore ha già preannunciato il ricorso in Appello, sicuro di poter ottenere una riforma della sentenza che, a suo avviso, estinguerà il reato. Insomma una storia di presunte minacce che per ora si è conclusa con questa ammenda per l’uomo che non si è arreso alla fine della storia con la sua ex.

