Viterbo, ospedale Tarquinia. Va in pensione Rinaldo Capoccia primario della Radiologia

Il dottor Rinaldo Capoccia primario di radiologia dell’ospedale tarquiniese va in pensione. Centinaia i messaggi e un saluto affettuoso da parte dei colleghi anche sui social. “Stanotte è stata l’ultima guardia dopo tanti anni trascorsi in prima linea del nostro responsabile dottor Capoccia – scrivono sui social - abbiamo voluto salutarlo aspettandolo per fargli sentire il nostro affetto e stringerci intorno a lui con un caloroso applauso e abbraccio per ringraziarlo di tutto quello che in questi lunghi anni ci ha trasmesso. Lui instancabile lavoratore sempre pronto a sostenerci, grande professionista, colonna portante del nostro ospedale per il quale non si è mai risparmiato; grazie alla sua caparbietà è riuscito a rendere il suo reparto un fiore all’occhiello e oggi giunto alla pensione è giusto e meritato il suo riposo ma per noi , i suoi ‘ragazzi’ della Radiologia ma anche per Tarquinia lascerà un gran vuoto che sarà difficile colmare. Domattina a lavoro non sarà più lo stesso. Grazie di tutto Rinaldo e arrivederci grande Doc”.



