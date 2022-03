Viterbo, perla del litorale a Tarquinia. Assolidi: "Paradiso devastato da auto e moto"

02 marzo 2022 a

Tarquinia, località “La Frasca”, insignita del titolo di monumento naturale la “Perla del litorale” è costantemente in pericolo, veicoli a motore devastano la fascia di sabbia compresa tra la spiaggia e la pineta. Lancia l’allarme l’associazione Assolidi di Tarquinia: “La Perla del Litorale è continuamente , purtroppo, e costantemente messa sotto attacco dalla mancanza di sensibilità da parte di frequentatori privi di attenzione e rispetto verso un luogo da fruire con rispetto e cautela. È ’ sempre un grande piacere parlare di Sant’Agostino, la perla del litorale a Sud di Tarquinia, che ancora non è conosciuta e valorizzata per come merita per la sua originale ed inconfondibile bellezza, che si coniuga con la Storia bimillenaria della quale è stata testimone, compresa, ovviamente la presenza del Santo, Dottore della Chiesa, dal quale prende il nome”.

S.Agostino è nota ai più per la splendida piccola baia, che nei tempi antichi fu un porto dedicato al dio Giano e per la sua spiaggia lunga e sabbiosa; ma ancora oggi molti non sanno che fa parte del suo territorio la località “La Frasca”, alla quale per la sua morfologia, flora e fauna, è stata attribuita la qualifica di Monumento Naturale dalla Regione Lazio. Assolidi si propone di segnalare le condizioni in cui purtroppo si trova: “Ci occuperemo di portare all’attenzione della comunità le attuali, incredibili condizioni in cui versa questo lembo di territorio che, per le sue riconosciute caratteristiche, merita di diritto di essere tutelato e quindi protetto dalle aggressioni causate dalla incontrollata ed irrispettosa presenza umana”.

Il territorio de La Frasca si articola su tre fasce; la frastagliata spiaggia lapidea, che delimita una striscia di terreno alle spalle della quale si trova la folta pineta costituita da alberi ad alto fusto. Per garantire la giusta tutela del luogo, nel 2021 è stato istituito dal comune il divieto di transito permanente. Tutto a posto? “No – concludono da Assolidi - Nonostante i divieti, La Frasca è percorsa costantemente da veicoli a motore che devastano la fascia di terreno compresa tra la spiaggia e la pineta, specialmente nella stagione invernale, nella quale si sono venute a formare grandi buche che in occasione di precipitazioni meteoriche, e per le mareggiate, si riempiono d’acqua, rendendo difficoltosa la fruizione del luogo da parte di persone a piedi o in bicicletta”. Assolidi denuncia poi l’abbandono dei rifiuti. “Ci chiediamo cosa accadrà a Pasquetta e il Primo maggio! Confidiamo nelle autorità competenti affinché apportino cambiamenti positivi”.



