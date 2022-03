Viterbo, derubano anziano nel parcheggio, traditi dagli acquisti con la carta di credito

02 marzo 2022 a

Si offrono di aiutare un anziano a cambiare la gomma bucata della sua auto e poi gli rubano il borsello spendendo 3.000 euro con le sue carte di credito. Sono stati identificati e arrestati i due presunti autori del furto che è avvenuto a dicembre all’esterno di un centro commerciale. Si tratta di due napoletani, riconosciuti grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza che sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Poggioreale su ordinanza del gip di Viterbo. Si procede per l’ipotesi di furto aggravato.

I fatti risalgono alla fine del 2021 quando venne appunto messo a segno il furto con la tecnica della ruota forata. I due complici hanno atteso l’anziano all’uscita del centro commerciale poi lo hanno avvicinato facendogli notare che una delle ruote della sua auto era a terra offrendosi per cambiare la gomma. Ma l’anziano, poco dopo, si era reso conto che gli era stato rubato il borsello lasciato temporaneamente incustodito sul sedile lato passeggero dell’autovettura, poi rinvenuto dal personale della vigilanza di un altro esercizio commerciale di Viterbo, mancante di due carte di credito.

Insomma, sfruttando la distrazione dell’anziano, preso a seguire le operazioni per lo smontaggio e il montaggio della ruota, uno dei due ladri si è impossessato del borsello.

Le carte di credito lo stesso giorno del furto sono state utilizzate, probabilmente dagli stessi due autori del furto, per effettuare acquisti per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

I poliziotti, acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza dei centri commerciali dove erano stati effettuati gli acquisti, sono riusciti a risalire ai due responsabili.

Il 21 febbraio gli uomini della squadra mobile di Viterbo si sono recati nel capoluogo campano ed a seguito di specifiche ricerche e di una mirata attività info-investigativa, svolta con gli operatori della squadra mobile di Napoli, sono riusciti a rintracciare e a trarre in arresto uno dei soggetti. L’altro, dapprima resosi irreperibile, nelle prime ore di giovedì 24 febbraio si è spontaneamente costituito presso gli uffici di polizia.Entrambi, che annoverano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Si tratta dunque di due specialisti di questo tipo di furti che hanno come vittime persone anziane o comunque fragili.,



