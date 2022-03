Vetralla, pista di atletica nuova. L'opposizione: "Merito della precedente amministrazione comunale"

02 marzo 2022 a

L’amministrazione comunale ha finalizzato nei giorni scorsi, dopo un lungo iter, l’acquisto di un terreno di oltre due ettari, vicino al parco di Cura, che servirà per la realizzazione di una pista d’atletica. “Un progetto voluto dalla precedente amministrazione”, sottolinea il gruppo consiliare Vetralla Futuro che piuttosto chiede lumi alla giunta sui tempi necessari per aprire la nuova palestra completata a settembre.

La minoranza, dunque, ci tiene a precisare che la pista d’atletica si realizzerà grazie a un percorso avviato dalla giunta Coppari. “Ringraziamo l'amministrazione in carica per aver portato avanti un percorso che, però, era stato concretamente avviato dalla precedente amministrazione, nell'ambito del programma per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei nostri giovani una pista adeguata e funzionale, considerato il buon numero di praticanti che l'atletica annovera in città”, si legge in una nota del gruppo di minoranza che continua: “Teniamo a precisare che l’attuale giunta sta continuando a raccogliere i frutti dell'azione amministrativa di chi l’ha preceduta. Non solo: la programmazione effettuata nei precedenti cinque anni di governo ha consentito di portare a termine anche la riqualificazione della palestra comunale, ultimata lo scorso settembre, ma non ancora entrata in funzione, a quanto pare solo per alcuni dettagli di natura tecnica da espletare”.

Dunque i consiglieri di minoranza chiedono di fare luce sulla tempistica per rendere attiva la struttura: “Chiediamo quindi cosa sia stato fatto in questi sei mesi trascorsi dalle elezioni per consentire la fruizione della palestra, i cui lavori sono stati completati entro la scorsa estate con grande sforzo".

Poi la minoranza apre anche il fronte della revisione del piano regolatore: “Allo stesso modo, ci aspettiamo dalla maggioranza un'azione più efficace nel portare avanti la pratica del nuovo piano regolatore. Vetralla Futura si impegnerà con coerenza a lavorare nell'interesse di Vetralla e dei suoi cittadini, sensibilizzandoli inoltre sui grandi e fondamentali temi di attualità: siamo stati solo noi ad aver presentato la mozione che impegna il consiglio comunale di Vetralla a esprimere la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina, a chiedere a governo, Stati membri e istituzioni dell’Unione Europea a impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie”.



