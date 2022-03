Viterbo, giochi nei parchi distrutti dai vandali

Roberto Pomi 01 marzo 2022 a

Aree gioco pubbliche preda dei vandali, in tanti chiedono telecamere e recinzioni. I bambini vanno sullo scivolo frenando prima di arrivare all'ultimo pezzo dove una spaccatura rischia di strappargli i vestiti, se va bene, o peggio di ferirli. L'altalena è impraticabile, perché qualcuno ha rotto i ganci di ancoraggio. Anche l'altalena per disabili è stata vandalizzata. Mancano interi pezzi ed è pericolosa. Tutto questo è quanto possibile registrare nel parco di via Carlo Cattaneo. Si tratta di un'area della città molto frequentata, con praticamente attaccato il complesso scolastico della Canevari. Sono decine i bambini che trovano in questo luogo uno sfogo e un modo per trascorrere, divertendosi, qualche ora. “Purtroppo la manutenzione del parco non esiste. Non è però un discorso di oggi, qui è sempre stato così”, racconta uno dei tanti genitori che scuotendo la testa non perde di vista un secondo il proprio piccolo perché qui di rischi ce ne sono più del normale. “L'area viene pulita quando si ricordano – commentano altri -. E' facile trovare bottiglie di birra e vetri rotti. Questo perché in certi orari del giorno e soprattutto della notte ci troviamo in una sorta di terra di nessuno e quello che dovrebbe essere un parco per bambini diventa l'area bivacco di gruppi di adolescenti e a volte anche ricovero di sbandati”.

La situazione non è un'esclusiva di questo giardino, ma riguarda sostanzialmente quasi tutti gli spazi verdi e attrezzati con giochi della città. E il leitmotiv si ripete in ogni quartiere nelle stesse modalità. I giochi per i bambini vengono riempiti di scritte, in alcuni casi smontati di pezzi quali bulloni o coperture di sicurezza. Il tutto perché non esistono sistemi di sorveglianza, non c'è controllo e gli autori degli atti vandalici hanno di fatto la garanzia di farla franca. “Servirebbe recintare gli spazi per bambini e inserire dei divieti di ingresso per chi è troppo cresciuto e magari sull'altalena non vuole andarci per giocare ma solo con l'intento di fare danno. Così come sugli scivoli. Chi ha spaccato questo l'ha fatto a calci e di certo non era un bambino”. Così il commento dei frequentatori del parco Cattaneo.

Il tema della videosorveglianza e delle recinzioni è centrale. Anche perché a pagare le conseguenze di tutto questo menefreghismo sono i cittadini più piccoli, che si trovano a vivere in una città che non è in grado nemmeno di assicurargli uno scivolo sicuro e pulito. In tantissimi altri paesi la videosorveglianza e le recinzioni basse, che delimitano l'area bimbi, sono un qualcosa di ovvio. Nella Viterbo del 2022 invece non si lavora neppure per contrastare il degrado di bassa lega. Con il risultato che poi i cittadini devono pagare giochi nuovi, destinati comunque a durare molto poco.

