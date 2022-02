Viterbo, paga televisore on line ma è una truffa. In due denunciati dai carabinieri

28 febbraio 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Sutri al termine di un'indagine mirata hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa due persone, un uomo e una donna, entrambi di origini napoletane.

Viterbo, truffa abbigliamento su instagram scoperta dalla polizia postale

I due hanno messo in vendita su un sito internet un televisore a 250 euro, ma una volta ricevuto il bonifico da un uomo di Sutri, entrambi sono spariti e il televisore non è mai arrivato.

Agricoltore acquista trattore sul web ma viene truffato

Da qui la denuncia alla stazione dei carabinieri di Sutri da parte del truffato, che ha dato via alle indagini che hanno portato all'identificazione e alla denuncia dei due soggetti di origini napoletane, che sono stati deferiti in stato di libertà per truffa.

Vende escavatore on line, si fa dare un anticipo e scompare. Denunciato dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.