Usura, in 2 due mesi arrivate allo sportello del Comune 45 richieste di aiuto

La situazione debitoria accentuata da due anni di pandemia, ha spinto molte famiglie a chiedere aiuto verso altri canali. In questo scenario, già precario, opera il fenomeno dell’usura e proprio dalle difficoltà economiche di singoli e operatori economici trae vantaggio. La criminalità tende a proliferare nell’usura come sua espressione sempre più redditizia. Le sofferenze finanziarie in tempi di crisi e in termini di ritardi nei pagamenti, protesti, fallimenti sono segnali d’allarme. Una problematica, che non risparmia la città di Rieti, dove in soli due mesi dell’anno vengono sottolineati dallo sportello Antiusura del comune, 45 richieste di aiuto. In notevole aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non solo imprenditori si rivolgono allo sportello del comune, ma in questi primi mesi dell’anno sono in aumento le famiglie, che non riescono ad arrivare a fine mese.

Un notevole cambio di richieste, che vengono confermate dai dati dello scorso novembre, dove Il 65% dell’utenza era rappresentato da commercianti reatini, il residuo 35% da famiglie e dipendenti di attività locali. La crisi economica, l’aumento dei prezzi e del costo della vita, la pressione fiscale, sono tutti fattori che possono contribuire a consegnare migliaia di famiglie nelle mani degli usurai. Di solito le vittime dell’usura sono famiglie e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario. “Le richieste di aiuto sono in aumento – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali del comune di Rieti, Giovanna Palomba – Un dato allarmante che deve far riflettere. Ringrazio gli operatori per l' impegno e la professionalità che contraddistinguono il servizio. Per me è fonte di grande soddisfazione perché il servizio reso, fortemente desiderato e condiviso anche con la Consigliera Morena De Marco, Presidente della Commissione Servizi Sociali , che ringrazio per il lavoro svolto avendo convocato incontri ad hoc perché andasse a buon fine la scelta, è stato ed è utilissimo. Ha prospettato ed offerto soluzioni con rapidità ed efficacia. Purtroppo non sempre è facile perché talune situazioni sono estremamente critiche ma, anche in questi casi, gli sforzi sinergici volti al sostegno, anche attraverso benefici diversi ed altri progetti in campo, sono tali da consentire interventi di aiuto per limitare il disagio”.

Lo sportello antiusura è aperto da più di un anno attraverso un finanziamento della Regione Lazio. Le attività di supporto, consulenza e monitoraggio, sono assicurate attraverso personale di esperienza, idoneo alle realizzazioni del servizio (coordinatore, operatore sportello, consulente legale, psicologo, formatore, esperto di comunicazione). Lo sportello è aperto ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso l’Assessorato ai servizi sociali in viale Morroni, a Rieti. Il servizio si svolge su appuntamento telefonico: 0746.287875.



