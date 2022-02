Due volontari ripuliscono letto del ruscello trasformato in discarica

28 febbraio 2022 a

"Speriamo di suscitare indignazione e voglia di combattere questa maledetta inciviltà”. Questo è il commento dei due volontari Carlo Russo e Danilo Pasini che hanno bonificato il letto del ruscello che incrocia la strada vecchia da Monterosi per Sutri.

Oltre alle consuete buste piene di bottiglie, di lattine di birra, cialde di caffè e rifiuti domestici di ogni genere, sono stati raccolti fusti vuoti di materiale chimico, scarti edili, ondulati, copri guaina, secchi di ogni genere, tubi di gomma, copertoni con cerchioni.

“Una vera vergogna- dichiarano i due volontari. Ci auguriamo che gli incivili la smettano di usare i fossi come discariche e che tutti noi daremo il nostro contributo alle forze dell'ordine per individuarli. Oggi è stato veramente faticoso tirare su questa roba, in mezzo al fango e alla melma. Grazie a Gino Mascagna e al Comune di Monterosi per l'aiuto nel ritiro dei rifiuti”, dicono i volontari.

