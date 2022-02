Civita Castellana, ponte Clementino chiuso per lavori dal 4 al 7 marzo

28 febbraio 2022 a

Nel mese di marzo per quattro giorni consecutivi il ponte Clementino resterà chiuso al traffico veicolare. La decisione è stata presa e comunicata dal sindaco Luca Giampieri con una specifica ordinanza con la quale stabilisce il divieto di circolazione su questa importante struttura viaria storica a partire dalle ore 16 di venerdì fino alle 18 di lunedì 7 marzo. Tuttavia sarà garantito il transito di mezzi di soccorso con portata inferiore a 3,5 tonnellate nei casi di emergenza per raggiungere l’ospedale Andosilla.

Il divieto interesserà anche via della Repubblica a causa della realizzazione di lavori di collegamento al collettore fognario.

“Questo divieto di circolazione- spiega il primo cittadino di Civita Castellana Luca Giampieri - è assolutamente necessario per permettere il collegamento delle fogne di una vasta area limitrofa alla centrale via della Repubblica, come la zona delle Colonnette,al depuratore cittadino. Si tratta di un lavoro di portata storica in quanto erano diversi anni che questo progetto era bloccato accusa della presenza in loco della ferrovia Roma Nord”. “L’Atac - continua - ha adesso concesso l autorizzazione per l effettuazione dei lavori che porteranno importanti benefici sia alle abitazioni che all’ambiente. Sono ben consapevole che la chiusura del ponte Clementino che rappresenta un punto strategico per la circolazione stradale di Civita Castellana potrà comportare alcuni disagi alla popolazione, ma abbiamo cercato e voluto ridurli al massimo. Abbiamo scelto infatti un fine settimana durante il quale il traffico veicolare è inferiore per la contemporanea chiusura degli istituti scolastici. Abbiamo anche chiesto alla ditta appaltatrice di portare avanti i lavori il prima possibile. Ci auguriamo pertanto che il completamento di questa opera venga terminata quanto prima. Ribadisco che questo collegamento fognario è assolutamente utile per la città”.

In merito a questi lavori di collegamento al collettore fognario in via della Repubblica i consiglieri comunali di Rifondazione Comunista Yuri Cavalieri e Maurizio Romani, chiederanno chiarimenti al sindaco durante la seduta del prossimo consiglio comunale che si svolgerà domani. “Chiederemo al sindaco - dichiarano i due consiglieri di opposizione- informazioni sulle tempistiche e sullo svolgimento dei lavori”. Un blocco che potrebbe causare serie conseguenze alla circolazione”.

