Viterbo, il vento provoca la caduta di alberi e tegole dai tetti delle case

Il forte vento che per tutta la giornata di sabato 26 febbraio ha spazzato la Tuscia ha causato in molti casi anche la caduta di alberi e tegole. I vigili dl fuoco, anche con l’ausilio della Protezione civile dei vari Comuni, hanno effettuato circa 70 interventi, soprattutto finalizzati alla rimozione di rami pericolanti.

A Viterbo, in via Belluno, è stato richiesto l' intervento dei vigili del fuoco a causa di una tettoia pericolante, mentre in via Ortaccio e in piazza della Rocca sono intervenuti per rimuovere tegole che rischiavano di precipitare sulla strada.

Per il forte vento si è registrata anche la caduta di un grosso albero sulla Cassia, nei pressi del Regno di babbo Natale, mentre in strada di Filante un palo della Telecom si è inclinato pericolosamente sotto i colpi del vento. La polizia locale è intervenuta e ha chiuso l’accesso.

