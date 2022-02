Servizi per l'infanzia, la retta sarà stabilita sulla base dell'Isee

Viterbo, le tariffe per gli asili saranno modulate in base alle fasce Isee

Il commissario straordinario di Viterbo Antonella Scolamiero ha approvato la delibera con il nuovo regolamento riguardante il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ovvero rivolti a bambine e bambini dai tre mesi fino al compimento dei tre anni. Il nuovo strumento di disciplina del servizio asili nido comunali, predisposto dal settore Servizi sociali, fa seguito alla delibera di giunta regionale con cui è stato approvato il programma regionale dei servizi educativi alla prima infanzia per il calcolo della retta massima in funzione delle fasce Isee.

Il nuovo regolamento comunale richiama quanto previsto dalla delibera regionale con cui sono stati stabiliti i criteri per la “definizione da parte dei Comuni delle tariffe dei servizi socio-educativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie, anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi”. Il nuovo strumento comunale prevede pertanto che sia l’Isee il parametro di riferimento per il calcolo della retta dovuta dalle famiglie alle strutture educative. Il nuovo strumento normativo sarà applicato a partire dall’anno educativo 2022-2023 e abolisce ogni altra precedente disposizione.

