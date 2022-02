Viterbo, guerra. La paura degli ucraini nella Tuscia: "Viviamo nell'angoscia"

Beatrice Masci 27 febbraio 2022 a

Ore di ansia e di angoscia per i cittadini ucraini residenti nella Tuscia, in contatto con i loro familiari che tre giorni fa si sono svegliati con l’esercito russo nelle strade. Nel Viterbese, secondo l’ultimo rapporto Istat, gli ucraini sono 1.045, di cui la maggioranza a Viterbo (300). Rappresentano il 3,5 degli stranieri residenti nel Viterbese. Molti di loro oggi alle 10 si ritroveranno insieme nella chiesa del Suffragio, in via della Fontanella, per partecipare alla messa in nome della pace.

C’è chi vive queste ore appeso al telefono, nella speranza di riuscire a parlare con familiari e amici. Particolarmente apprezzata la promozione di Wind che consente ai cittadini ucraini di poter telefonare per tre giorni anche senza ricarica. “Mi è arrivato il messaggio sul telefono - spiega Hristina, originaria di Odessa -. Lo stesso messaggio è arrivato alla mia famiglia. E’ importante soprattutto per loro, per evitare che escano di casa per effettuare la ricarica. Per tre giorni riusciremo forse a parlare, poi non so se sarà ancora possibile. Viviamo male questa lontananza. Per fortuna io sono riuscita a parlare con mia madre e mia sorella che vivono a Odessa. Mi hanno detto che di notte si sentono spari nelle vicinanze della città, sulle strade. Ma loro non escono perché hanno paura. Il sindaco di Odessa ha invitato alla calma e le autorità chiedono ai cittadini di trascorrere la notte nei rifugi, ma per farlo devono portarsi coperte e viveri perché nessuno sa per quanto tempo dovranno restare fuori di casa. La mia famiglia, per paura che qualcuno arrivi in casa quando non ci sono e porti via tutto, preferisce non uscire e rifugiarsi in cantina quando suona l’allarme. Di notte non riescono a dormire. Due mattine fa il sindaco ha cercato di tranquillizzare la gente, ma a mezzogiorno sono entrati in città i carri armati”. Cristina racconta dei tentativi della sorella di portare i figli fuori dal Paese: “Se riuscisse a partire dall’Ucraina io li potrei ospitare nella mia casa a Viterbo, ma mi ha detto che non è possibile rinnovare i passaporti perché tutti gli uffici sono chiusi. Ci ha provato, ma per ora non è riuscita a far nulla. Non è neanche possibile inviare i soldi perché è tutto chiuso. Cominciano a scarseggiare anche i viveri e comunque è difficile acquistare cibo visto che i prezzi sono aumentati. Chi ha i soldi qualcosa trova sempre, gli altri no”.

“Non capisco, nessuno capisce questa guerra - spiega Hristina - siamo ucraini e russi, abbiamo parenti dall’altra parte della frontiera. Quello che vogliamo è vivere in pace come è sempre stato per decenni. Non si può continuare così. La verità è che nessuno capisce i veri motivi di quanto che sta accadendo, armi contro quelli che fino a una settimana fa erano amici, spesso parenti. E ora l’incubo degli spari notturni. Anche ieri mattina, intorno alle 4, mi hanno raccontato di aver sentito spari a poca distanza da casa. Ormai succede tutte le notti. Va un po’ meglio durante la giornata ma i miei parenti preferiscono comunque restare chiusi in casa”.

