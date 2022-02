Viterbo, San Pellegrino in fiore. La manifestazione salta per il terzo anno di fila

Daniela Venanzi 27 febbraio 2022 a

Ci hanno provato fino all’ultimo, sia la commissaria di Viterbo Antonella Scolamiero, che Giulio Della Rocca, ma ogni tentativo di riproporre San Pellegrino in fiore è stato vano. Le trattative sono state serrate. L’attuale guida amministrativa di Viterbo aveva incaricato proprio Della Rocca, alle prese con l’organizzazione di Tuscia in fiore in tutta la provincia, di provare a verificare questa possibilità in base però a dei criteri economici complicati: “Sono stato orgoglioso del fatto che si sia pensato proprio a me e soprattutto fiero della possibilità di poter contribuire ad una manifestazione - dice Della Rocca - che per i viterbesi è stata, nelle 33 edizioni, un fiore all’occhiello e un successo di pubblico rilevante. Mi sarebbe piaciuto poter dare alla mia città una occasione di rilancio dopo anni così difficili. Sarebbe stato davvero un bel ricominciare”.

Addirittura erano state indicate le date del 30 aprile e del primo maggio, tuttavia non si è riusciti a far quadrare le esigenze economiche del Comune di Viterbo, alle prese con le urgenze e le priorità, con quelle di una iniziativa bella sì, ma senza carattere di emergenza. “E’ così, siamo stati in due a crederci, sia io che la commissaria che ringrazio per la stima e per la fiducia che ha riposto in me, ma con i 6 mila euro di cui si parlava - spiega Della Rocca - avrei potuto fare veramente molto poco. Basti considerare che solo per i piani di sicurezza, e per le spese iniziali, senza toccare per nulla la parte dei fiori, ci sarebbero voluti 3 mila euro. Con i restanti, forse, avremmo potuto decorare le scale esterne di una chiesa, ma tutta la bellezza di San Pellegrino in fiore sarebbe stata mortificata. Meglio niente, piuttosto che un progetto che sarebbe sacrificato al poco e avrebbe perso tutte le caratteristiche che tanto hanno fatto innamorare turisti e cittadini”.

Si dice addio, quindi, alla quasi riedizione di San Pellegrino in fiore che si sarebbe dovuto svolgere il 30 aprile e il 1 maggio, e a questo punto sono in molti a temere che se le risorse sono queste, si paventa anche la possibilità di non poter fare la macchina di Santa Rosa, tanto cara e necessaria come l’aria ai viterbesi. Una prospettiva che lascerebbe tutti con l’amaro in bocca, visto che si tratterebbe del terzo anno consecutivo. Certo è che di fronte alle logiche matematiche di una economica così scarna, poco si potrebbe fare.

