Viterbo, monopattini padroni di strade e marciapiedi

Da un lato le strade colabrodo, sia quelle del capoluogo che quelle della provincia. Dall’altro la nuova giungla dei monopattini, dove nessuno rispetta le regole. Anche perché le regole, almeno a Viterbo, finora non le ha messe per iscritto nessuno. A farsi carico delle proteste degli automobilisti, e anche dei pedoni viterbesi che ogni giorno rischiano di essere investiti da ragazzi (e non solo da ragazzi) in monopattino, è lo storico presidente dell’Aci di Viterbo Sandro Zucchi, con una lettera aperta al commissario prefettizio Antonella Scolamiero. Zucchi parla di “stato di grave abbandono della rete viaria comunale, oltremodo dissestata, piena di rattoppi e buche di ogni tipo”, tale da creare “un grave pericolo alla circolazione e un costo aggiuntivo per gli automobilisti costretti molto spesso a dover riparare pneumatici e cerchi”. Per il presidente dell’Automobil club di Viterbo non va inoltre sottovalutato il costo aggiuntivo per le casse comunali dovuto alle continue cause per risarcimento, che vedono quasi sempre Palazzo dei Priori soccombere.

Zucchi segnala inoltre a Scolamiero la vetustà della segnaletica stradale che andrebbe rinnovata e riposizionata e, soprattutto, invita il commissario a regolamentare la circolazione dei monopattini, i quali, sottolinea, “iniziano ad essere presenti in grande quantità nel territorio comunale”.

Non mancano, fa notare il presidente dell’Aci, gli esempi in Italia di sindaci che hanno emanato ordinanze ad hoc che obbligano gli utilizzatori dei monopattini ad utilizzare i caschi, a sottoscrivere assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e a rispettare i sensi di marcia.

“Facendo i dovuti scongiuri, se oggi un bambino a Viterbo viene investito da un monopattino in corsa e rimane ferito o peggio, in assenza di assicurazione, chi paga?”, dichiara al Corriere Zucchi, secondo cui il problema è facilmente risolvibile: “Basta emanare un’ordinanza e farla rispettare”.

Di più difficile soluzione rimane il problema delle strade gruviera, nonostante i recenti interventi di asfaltatura avviati dall’ex amministrazione Arena. “Dalla vecchia Sammartinese alle strade delle frazioni, basta farsi un giro per Viterbo, ma anche per il resto della provincia, per vedere in che stato è ridotta la nostra rete viaria - continua Zucchi -. Gli interventi che sono stati realizzati negli ultimi tempi non sono certo risolutivi, così come non sono risolutive le toppe di catrame quasi sempre peggiori del buco”. Per il presidente dell’Aci servirebbe una specie di piano Marshall per le strade viterbesi, ovvero bisognerebbe uscire dalla logica dell’emergenza adottando quella della programmazione: “Ogni 2-3 anni le strade andrebbero rifatte completamente - conclude - evitando i rattoppi ed eseguendo i lavori come Dio comanda”.

