Viterbo, abusi edilizi all'ex cinema Eliseo di Montefiascone. Assolto Massimo Ceccarelli

Alessandro Quami 27 febbraio 2022

“Cinque anni di attacchi che mi hanno creato danni personali e non solo. Da parte dei miei avversari politici. Ma non finirà così. Su questo tornerò in seguito, quando sarà il momento. Per ora posso dire solo che sono contento di essere stato assolto”. Il consigliere di minoranza a Montefiascone Massimo Ceccarelli (Fratelli d'Italia), ex assessore all’Urbanistica, è stato scagionato con formula piena rispetto a uno dei procedimenti per presunti abusi edilizi che lo tengono col fiato sospeso da anni: assolto per la ristrutturazione dell’ex cinema Eliseo al corso Cavour.

Si trattava di reati a vario titolo contestati a Ceccarelli, come imprenditore edile e non come assessore, e ad altri quattro soggetti. I reati contestati dalla procura (la polizia giudiziaria era rappresentata dai carabinieri forestali) erano l’abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte; reati contro il testo unico sull’edilizia (dpr 380 del 2001). Le accuse riguardavano fatti accertati o commessi dal 2016 al 2018.

Si parla al passato in quanto in settimana c’è stata l’udienza di assoluzione al tribunale di Viterbo: il giudice Roberto Colonnello ha prosciolto l’ex assessore e gli altri tre imputati: la proprietaria e titolare della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata al Comune di Montefiascone il 26 ottobre 2016 per realizzare opere di manutenzione straordinaria della facciata principale del fabbricato a uso magazzino, al corso Cavour, in pieno centro storico falisco; il tecnico progettista e direttore dei lavori; l’ingegnere che aveva redatto, quale professionista esercente un servizio di pubblica necessità, la relazione tecnica illustrativa da presentate, come poi avvenuto, a corredo della Scia. Per lo stesso procedimento era stato già assolto l’anno scorso l’ex dirigente comunale Angelo Cecchetti, per insufficienza di prove in merito all'imputazione di abuso d'ufficio, difeso dal legale Giovanni Labate.

“Soddisfazione piena per l’assoluzione che il giudice ha emesso nei confronti di Ceccarelli e degli altri coimputati – afferma Enrico Valentini, il difensore di Ceccarelli -. Assoluzione che arriva dopo un’istruttoria dibattimentale lineare ma che ha confermato tutte le difese degli imputati. Difesa, la mia, che aveva sempre sottolineato l’assenza di ogni reato in ordine al presunto abuso edilizio”.

L’avvocato dell’ex assessore prosegue: “Ceccarelli era al centro se non di una persecuzione almeno di osservazioni ingiustificate e ingiustificabili in ordine a tutto ciò che faceva con la sua azienda (suoneranno le orecchie a qualche avversario politico di Ceccarelli, ndr). Le indagini portavano a delle ipotesi di reato francamente suggestive, e sostanzialmente si sono andate a frantumare contro l'evidenza dei fatti e l'insussistenza delle ipotesi di reato. In ogni caso, il giudice è stato velocissimo nell'istruttoria dibattimentale e ha pronunciato una sentenza ineccepibile”.

