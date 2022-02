Viterbo, tour virtuali e segnali interattivi nel borgo di Bassano in Teverina

27 febbraio 2022 a

Realtà aumentata, tour virtuali, segnaletica interattiva e servizi per le persone disabili. Il centro storico medievale di Bassano in Teverina cambia pelle e lo fa grazie al progetto “Bassano in Teverina, soluzioni innovative per il turismo e la cultura” lanciato dall’amministrazione Romoli.

L’obiettivo del Comune è quello di creare un sistema di comunicazione e informazione che abbracci anche le moderne tecnologie digitali per la promozione del borgo e del suo patrimonio culturale e naturalistico. Per questo, l’amministrazione ha presentato il progetto al bando della Regione Lazio “Una paese ci vuole 2021”, ottenendo un importante finanziamento da 39 mila 330 euro.

Il progetto prevede innanzitutto l’installazione di una segnaletica interattiva che accompagnerà i turisti e faciliterà il loro percorso fino al raggiungimento della Torre dell’Orologio, il simbolo più iconico del paese. Attraverso la scansione di Qr Code, i visitatori potranno infatti comodamente ricevere sui propri smartphone tutte le informazioni e servizi a loro necessari: mappe con geolocalizzazione, audioguide, info su eventi, strutture alberghiere e ristoranti.

Sarà poi possibile visitare il borgo di Bassano e la Torre dell’Orologio attraverso dei tour virtuali. Chi vorrà, potrà infatti scoprire le vie, gli scorci e le bellezze del centro storico medievale del paese collegandosi comodamente online da ogni parte del mondo. Una novità sarà l’impiego della realtà aumentata per intercettare l’interesse e il divertimento di un’importante fetta di turisti troppo spesso trascurata dai siti storico-culturali: i bambini.

