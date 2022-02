Viterbo, elezioni comunali. Chiara Frontini scende in campo per la terza volta

Mattia Ugolini 26 febbraio 2022 a

Chiara Frontini candidata a sindaco: dopo settimane di stallo arriva l’annuncio ufficiale. Ieri la leader di Viterbo 2020 ha radunato i suoi fedelissimi in piazza del Comune, proprio sotto Palazzo dei Priori, per sciogliere la riserva e confermare la sua discesa in campo, la terza dopo quella del 2013 e del 2018.

“Questa squadra - ha dichiarato - si prende la più grande responsabilità da quando è nata, ovvero quella di voler dare alla città un buon governo che risponda solo ai viterbesi. Non deluderemo nessuno perché non faremo promesse sull’onda della campagna elettorale”.

La conferenza, dunque, scaccia via anche le indiscrezioni che davano l’esponente civico in trattativa con un pezzo del centrodestra. Anche se, nel discorso della Frontini, c’è un passaggio enigmatico: “Bisogna avere il coraggio di dire no, anche quando è difficile farlo”. Un riferimento, velato, alla presunta trattativa sfumata con Lega, FdI e Fondazione? Chissà. La capogruppo ventiventina, poi, ha messo a fuoco quello che, secondo lei, è l’attuale stato in cui versa la città: “Peggio di così - ha premesso - si può andare eccome. Viterbo è economicamente e demograficamente depressa, ci meritiamo decisamente di più. Dobbiamo riscoprire la bellezza e ricominciare ad amare Viterbo ogni giorno, questo è il compito che tutti i cittadini sono chiamati a svolgere alle porte di un decennio che sarà straordinario”. Per i prossimi cinque anni, Frontini ha in mente grandi progetti per il capoluogo: “Ci sono tre treni che non possiamo perdere. Prima di tutto bisognerà spendere bene e nei tempi i fondi del Pnrr, poi nel 2025 ci sarà il Giubileo e, infine, sarà la volta di Roma capitale mondiale dell’esposizione nel 2032. L’obiettivo è quello di rendere Viterbo protagonista in Europa e nel mondo, la storia ora ha una svolta decisiva”.

Infine, il discorso si conclude con due considerazioni, una personale ed una per i giovani: “Ho imparato – spiega - ad essere più umile e ad avere più coraggio. I giovani di questa città sono liberi, ora, e pronti a cogliere il domani. Viterbo oggi è divisa, dovremo riunirla in un’epoca di polarizzazione senza precedenti. Vi garantisco che saremo il Comune di tutti e per tutti”. Tuttavia, Frontini non ha chiarito le motivazioni che hanno causato un così notevole ritardo nell’annunciare la sua candidatura. Dopo la caduta dell’amministrazione Arena a dicembre, l’unica certezza sui possibili candidati era proprio quella relativa al suo nome, che invece si è aggiunto dopo quasi tre mesi, addirittura dopo quello di Giovanni Scuderi. Nel mezzo ci sono state illazioni, voci di corridoio e mai una smentita ufficiale.

