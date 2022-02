Viterbo, guerra in Ucraina. Paolo Gianlorenzo a Costanza. Il racconto del giornalista viterbese

Beatrice Masci 26 febbraio 2022 a

a

a

Ha percorso 200 chilometri, in auto, da Bucarest, per raggiungere Costanza, ultimo avamposto europeo della Nato in Romania. Pochi chilometri più avanti c’è il confine con l’Ucraina. Il giornalista Paolo Gianlorenzo racconta di aver viaggiato percependo un clima teso.

E’ ancora Europa, ma a pochi chilometri, circa 150, c’è Odessa: “Si respira aria di guerra - spiega -. Lungo l’autostrada non ho incontrato alcun mezzo civile, ma solo colonne di blindati e mezzi militari”.

Video su questo argomento A Dnipro neonati portati nel rifugio antiaereo dell'ospedale



“A dieci chilometri da qui - racconta Gianlorenzo al telefono - si trova l’aeroporto internazionale Mihail Kogalniceanu, base civile ma soprattutto militare della Nato. Sono appena tornato da quella zona dove è in atto un grande dispiegamento di forze. La Nato sta ammassando truppe e mezzi aviotrasportati. Sono arrivati C130 e Eurofighter. Costanza è una città meravigliosa che si affaccia sul mar Nero ed è avamposto Nato a 150 chilometri dal confine ucraino. Ed è proprio in questa zona - spiega Gianlorenzo - che la Nato sta predisponendo misure di sicurezza nel caso in cui la situazione con la Russia dovesse precipitare”.

Gianlorenzo ha provato anche ad entrare all’interno dell’aeroporto, ma è stato impossibile: “Siamo stati bloccati e identificati dai diversi sistemi di sicurezza, visto che il livello di guardia è alto. Non è possibile scattare foto o girare video. Però ho avuto modo di vedere grande attività e fermento. Sono arrivate truppe di diversa nazionalità, tra cui americani, tedeschi e italiani. Lungo l’autostrada abbiamo incontrato diverse colonne di mezzi militari che viaggiavano, come noi, in direzione di Costanza, ma di civili neppure l’ombra”.

Video su questo argomento Ucraina come Tienanmen, un uomo in strada cerca di fermare i mezzi militari della Russia

La guerra con c’è ma è praticamente alle porte di casa. “Non ci dimentichiamo - spiega Paolo Gianlorenzo - che a pochi chilometri da qui c’è una delle più grandi centrali nucleari d’Europa. La situazione è critica e si percepisce la tensione di chi opera con la Nato in questa zona”. Quando è arrivato non ha trovato altri giornalisti nei pressi dell’aeroporto: “Resterò in questa zona e ho già chiesto ufficialmente di poter parlare con qualche responsabile della sicurezza. Aspetto di capire se ciò sarà possibile Ho fatto la richiesta al Comando della Nato ma è difficile dire se sarà possibile o meno riuscire a parlare con i militari, soprattutto italiani, impegnati nella zona”.

Video su questo argomento Ucraina, Steinmeier a Putin: "Ferma la follia di questa guerra" TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.