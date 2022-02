Viterbo, il pane degli antichi romani. A Civita Castellana riprodotta la pagnotta dei legionari. "E' anche squisito"

A. P. 24 febbraio 2022 a

Civita Castellana, riprodotto il pane che mangiavano gli antichi romani. Il noto artista Mastro Cencio Dobboloni e il bravo fornaio Marco Midossi, detto “biscotto”, hanno avuto l’originale idea di riprodurre il panis castrensis, usato negli accampamenti, durante le campagne militari, che aveva la caratteristica di conservarsi per lunghi periodi. Era chiamato anche pane quadratus, in quanto era una pagnotta divisa in otto spicchi da quattro tagli. “Veniva lievitata e poi incisa a doppia croce con una corda- spiegano i due realizzatori - tanto da creare degli spicchi divisori che aiutavano la spezzatura della pagnotta con le mani.Veniva trasportata già legata con la corda, mentre il legionario si spostava nel suo cammino. Dobbiamo ammettere che è anche buona”. Un tentativo moderno di cucina archelogica ben riuscito e che sta avendo molti consensi tra i clienti e i consumatori.





