Viterbo Covid, 81 morti a causa quarta ondata. Ma molti erano ricoverati per altre patologie

Massimiliano Conti 24 febbraio 2022 a

a

a

Ottantuno in sessanta giorni: è il bilancio dei morti – sicuramente non ancora definitivo - della quarta ondata Covid nella Tuscia, quella contraddistinta dalla contagiosissima variante Omicron, che sembra però aver imboccato la discesa finale. A riprova che il coronavirus sta ormai perdendo colpi anche nel Viterbese c’è il dato di ieri sui nuovi positivi: 244, un terzo del numero dei guariti (600).

Il bilancio dei decessi è stato tuttavia finora molto pesante - più di una vittima al giorno negli ultimi due mesi – soprattutto se confrontato con quello della prima ondata che, ricordiamo, travolse l’Italia dal 24 febbraio all’11 giugno 2020 e che fu segnata dal lockdown totale. Alla data del 20 ottobre 2020, bollettini Asl alla mano, i morti complessivi in provincia di Viterbo erano stati “solo” 29. In pratica: in otto mesi tre volte di meno di quelli fatti da omicron (o da quel che resta in circolazione di Delta) negli ultini 60 giorni. Molto più pesante invece, era stato il bilancio delle vittime della seconda ondata, quella che si è verificata in Italia dal 14 settembre al 31 dicembre e che nella Tuscia, si è portata via circa 300 persone.

Rispetto delle norme anti Covid, 5 denunce e 19 sanzioni

Alla data di ieri, 23 febbraio, con l’ultimo decesso registrato martedì (un 66enne di Sutri), le vittime complessive mietute dal Covid nella provincia sono 557: gli 81 morti registrati dal 21 dicembre – per la maggior parte, va detto, over 80 - rappresentano dunque il 14% del totale di due anni. Messo così il dato può apparire spaventoso, soprattutto in ragione del fatto che la maggior parte della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e che Omicron è una variante comunque meno letale delle altre che l’hanno preceduta.

Oggi quattro morti e 129 nuovi contagi, tre ricoverati in terapia intensiva

Come si spiega quindi l’alto numero dei decessi?

Le ragioni sono almeno due: la principale, come ammesso dalla stessa Asl, è che vengono registrati nella contabilità Covid tutti i pazienti positivi, anche quelli che sono entrati a Belcolle per altre patologie e che spesso solo in ospedale, dopo essere stati sottoposti a tampone, sono risultati infetti. Si tratta quindi di morti con il Covid e non per Covid. Tant’è che a livello nazionale di recente non sono mancate le polemiche sulle modalità di conteggio: “Un ricovero su due in ospedale potrebbe essere legato a persone che sono positive al tampone ma che hanno qualcosa di diverso dalla polmonite. E queste ovviamente andrebbero contate in maniera diversa, non solo per quanto riguarda i ricoveri ma anche evidentemente i decessi”, ha detto nei giorni scorsi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Tuttavia questo era il sistema di conteggio in uso anche nelle altre ondate. E qui veniamo alla seconda ragione del boom di decessi: se nella prime ondate i pazienti deceduti per altre patologie che risultavano positivi al tampone erano relativamente pochi, con l’ultima,questo numero si è ampliato a dismisura. Secondo alcune stime recenti un italiano su sei avrebbe contratto il Covid. Con cifre così elevate, è molto facile che una persona che muore in ospedale per una qualsiasi patologia possa essere risultato positivo.

Coronavirus, il bollettino: 244 nuovi casi e 600 guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.