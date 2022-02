Viterbo, elezioni comunali. Rotelli strizza l'occhio agli azzurri scontenti

Mattia Ugolini 24 febbraio 2022 a

Nessun’attesa di indicazioni romane, solo pragmatismo. Questa la strategia di Mauro Rotelli (che deve sciogliere il nodo della sua eventuale candidatura a sindaco) e del suo partito, Fratelli d’Italia. Inversamente proporzionale a quella di Forza Italia, che invece nei tavoli regionali ci confida eccome. Addirittura, gli azzurri sono convinti che a pronunciarsi sul destino della coalizione nel capoluogo saranno i leader nazionali (vedi articolo a lato). Una partita a scacchi, dunque, tra vecchi amici: Mauro Rotelli, Giulio Marini, Umberto Fusco e Gianmaria Santucci. Nel mezzo, come anticipato ieri, potrebbe inserirsi Chiara Frontini, che stavolta non ha intenzione di rimanere relegata ai banchi dell’opposizione.

La tattica dei meloniani, tuttavia, non è solo ancorata al pragmatismo, ci sono anche segnali di fumo agli alleati, in particolare a FI. Fratelli d’Italia sta strizzando l’occhio agli scontenti berlusconiani come Sberna, Sabatini e Achilli, e sembra ottenere risultati anche nella ricostruzione di legami con la destra storica cittadina. In questo senso, sono sintomatici il rientro di Claudio Taglia e la comparsata di Marcello Meroi all’ultimo evento preelettorale. Infine, è bene non dimenticarsi dell’adesione di Enrico Contardo e di Ombretta Perlorca. Insomma, l’obiettivo è chiaro: creare la lista più “forte” che si possa fare. Tra l’altro c’è un dettaglio, forse trascurato dagli addetti ai lavori, che potrebbe essere di primaria importanza. Quasi tutti i candidati di cui si è parlato sinora hanno dentro FdI i propri riferimenti romani, quelli che in gergo vengono chiamati “santi patroni”. Mentre sembra essere ancora lontano lo scioglimento del nodo candidature, però, inizia a delinearsi la data delle consultazioni.

Al momento il Parlamento ha preso in considerazione due date, quella del 21 e quella del 28 maggio. Nella prima ipotesi il ballottaggio si terrebbe il 5 giugno, ci sarebbe perciò un mega-ponte da giovedì 2 a martedì 7, con annessi disagi per il calendario scolastico. Per la Lega, accorpare le amministrative ai referendum sarebbe una scelta conveniente, ma gli alleati temono che un lungo ponte possa invogliare gli elettori a fare gite fuori porta piuttosto che recarsi al seggio. Se si votasse il 28, invece, il ballottaggio sarebbe fissato per il 12 giugno, senza scuole e relativi ponti in mezzo. L’elettorato, lo si è visto alle ultime suppletive nel collegio di Roma Centro, è scarso, quindi meglio non rischiare. E proprio le suppletive, qualora dovesse candidarsi e successivamente vincere Rotelli, sarebbero, a detta di tutto il centrodestra, un’occasione per ricucire lo strappo con Forza Italia. Sempre che il Viminale consenta di eleggere un sostituto del deputato viterbese per soli quattro mesi, giusto in tempo per lo scioglimento delle Camere.

