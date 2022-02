Viterbo, la campagna contro la violenza sulle donne

23 febbraio 2022 a

Ogni giorno, in Italia, circa 89 donne sono vittime di violenza sessuale, psicologica e fisica. Nel 36% dei casi, l'autore del femminicidio è il marito, il convivente o un uomo facente parte del nucleo familiare. Il Corriere di Viterbo non rimane indifferente di fronte a tale argomento ed è per questo che, a partire dalla giornata di oggi, perseguiremo l’obbiettivo di sensibilizzare ed educare i nostri lettori a non rimanere indifferenti a tale “flagello mondiale” (così definito dall’ Onu). Alterneremo più grafiche di forte impatto, coinvolgendo direttamente anche le attività che si impegnano a sostenere questo messaggio.

