Viterbo, truffe agli anziani. I consigli dei carabinieri: "Attenti a chi suona alla porta"

In accordo con le Diocesi di Viterbo, Civita Castellana, Civitavecchia e Orvieto, i carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno avviato una campagna di informazione sensibilizzazione per prevenire le truffe ai danni delle persone sole in casa. Per 3 settimane i militari saranno presenti presso le parrocchie dei 60 comuni della Provincia, a margine delle celebrazioni eucaristiche del fine settimana, per dare consigli e rispondere alle domande dei cittadini.

Nelle ultime settimane, in alcuni centri della Tuscia, si sono verificati sporadici episodi in cui malviventi si sono presentati presso le abitazioni di anziani e, con la scusa di dover fare dei lavori o verificare dei guasti, hanno rubato danaro e preziosi. I carabinieri invitano i cittadini a controllare accuratamente chi si presenta alla porta di casa e, in caso di sospetti, rivolgersi al numero unico per le emergenze (Nue), il 112, per segnalare i casi sospetti. I comandi dell’Arma ricevono le segnalazioni sempre con grande interesse, anche quelle apparentemente meno importanti.

I cittadini interessati a partecipare alla campagna informativa potranno prendere contatti con il proprio parroco per conoscere in occasione di quale celebrazione del fine settimana sarà presente il personale dell’Arma.

