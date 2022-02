Viterbo, danno ambientale. Avicoltori presentano denuncia dopo servizio Tg1

Massimiliano Conti 23 febbraio 2022 a

Ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Bomarzo, Fabio Angeli, presidente dell’associazione Tuscia avicola (90 aziende iscritte) in merito al filmato andato in onda in un servizio del Tg1 del 14 febbraio, in cui venivano documentate presunte sofferenze animali, carenze igieniche e degrado ambientale in un allevamento di polli tra Grotte Santo Stefano e Bomarzo. Effrazione, violazione di proprietà privata e diffamazione sono le accuse rivolte dal presidente dell’Asta, secondo cui quella andata in onda e poi descritta nel successivo comunicato della Lega antivivisezione è una ricostruzione falsa. “La Lav criminalizza un settore su cui si basa buona parte dell’economia di Grotte Santo Stefano, e che dà lavoro a 600 persone - dice Angeli -. quando noi avicoltori grottani peraltro in questi anni abbiamo avviato un confronto con un comitato locale e con il Comune di Viterbo. Lo stesso proveremo a fare con il Copattrimi, il comitato di Montefiascone citato dalla Lav”.

Dopo il primo servizio realizzato dalla Lav e pubblicato da Fanpage a dicembre e prima del servizio del Tg1 del 14 febbraio, fa sapere Angeli, l’allevamento di polli “incriminato” ha ricevuto la visita della Asl e dei carabinieri forestali: “Non è stata riscontrata alcuna irregolarità, come documentano i verbali. Negli stabilimenti in questione la Asl ha compiuto 7 sopralluoghi per redigere la check list sulla biosicurezza. Tutto è risultato in regola. Riceviamo controlli sistematici, da parte dei Nas come degli altri enti preposti, i quali partecipano regolarmente anche ai nostri convegni”. Per Angeli il video girato dalla Lav potrebbe essere stato addirittura manipolato: “Di due dei capannoni mostrati non siamo riusciti a individuare la proprietà. A un certo punto si vedono due polli morti, ma in capannoni dove vivono 7/10 polli per metro quadro una mortalità del 3-4% è fisiologica. Buona parte dei nostri allevamento sono biologici per i quali la legge prescrive un tetto massimo di 10 polli per metro, quando un allevamento intensivo arriva addirittura a 20”. Quanto alle carcasse di animali morti denunciate dalla Lav, Tuscia Avicola è pronta “a mostrare le bolle settimanali che documentano il regolare smaltimento”.

Dagli anni Novanta a oggi, rimarca il presidente Ata, il settore ha compiuto un salto culturale enorme: “Oggi gli avicoltori sono persone laureate, che hanno realizzato grandi investimenti. Il capannone apparso nel filmato della Lav è entrato in funzione lo scorso anno ed è tecnologicamente tra in più all’avanguardia. A fronte di ciò, questi signori si permettono il lusso di entrare di notte come ladri in proprietà private, scardinando le serrature. Per di più in un periodo di epidemia aviaria, a fronte di provvedimenti regionali e nazionali che autorizzano l’accesso agli stabilimenti alle sole persone autorizzate proprio per evitare la diffusione di malattie infettive. Che è un’altra ipotesi di reato della quale chi si è introdotto dei capannoni dovrà rispondere”.

