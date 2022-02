Viterbo, tre giovani trovati con mezzo chilo di droga al casello di Orte. Arrestati dai carabinieri

22 febbraio 2022 a

I carabinieri della stazione di Orte, durante un servizio finalizzato al controllo delle macchine in uscita dal casello autostradale e dirette in Umbria tramite la E 45, hanno fermato un'auto con a bordo tre giovanissimi occupanti, che vista l ‘età e il fatto che il guidatore fosse neo patentato ha da subito destato l’attenzione dei carabinieri.

Così i militari della Stazione li hanno fatti accostare ed hanno iniziato il controllo amministrativo dell'auto, ma notato l’ atteggiamento di nervosismo dei tre hanno deciso di sottoporre sia l’auto che i tre a perquisizione, trovandoli in possesso di 50 grammi di marijuana e 5 panetti di hashish di un etto l’ uno per un totale di 5 etti.

I tre sono stati condotti presso la stazione di Orte e dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ristretti presso le camere di sicurezza in regime detentivo.

