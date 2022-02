Viterbo, vende escavatore on line, si fa dare un anticipo e scompare. Denunciato dai carabinieri

22 febbraio 2022 a

I carabinieri della stazione di Blera, a seguito di una minuziosa attività investigativa, hanno identificato e denunciato per truffa un uomo di origini calabresi, che aveva messo in vendita in un sito on line un piccolo escavatore, a 3000 euro.

Una volta ottenuto, però, come concordato con l’acquirente, un uomo di Blera, un anticipo con bonifico di 1500 euro, è scomparso ed è diventato irrintracciabile.

Da qui la denuncia della persona truffata ai Carabinieri della Stazione di Blera, che a seguito di mirate indagini hanno individuato il truffatore in un’ uomo di origini calabresi che è stato quindi identificato e denunciato per truffa aggravata.

