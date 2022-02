Viterbo, elezioni comunali. Sopralluogo di Scuderi a Roccalvecce

R. V. 21 febbraio 2022 a

Mentre i partiti tradizionali giocano, il civico Giovanni Scuderi è in piena campagna elettorale. Sabato ha svolto un sopralluogo a Roccalvecce per ascoltare i commenti dei residenti rispetto alle condizioni in cui versa la frazione. “Gli abitanti - dice il commerciante - hanno voluto ribadire come la gestione di Roccalvecce spetti a tutti gli effetti all’amministrazione comunale viterbese, sebbene appaia, ad oggi, più come una terra di nessuno”.

Pavimentazione sconnessa, mancanza di decoro, pulizia e cura del verde pubblico (a cui gli abitanti il più delle volte sono costretti a pensare da soli) e cestini di raccolta dei rifiuti che non vengono svuotati con regolarità sono solo alcuni delle questioni che i residenti hanno evidenziato a Scuderi.

“Si segnala - sempre Scuderi - anche la situazione di degrado delle antichissime mura di cinta, che necessitano di interventi urgenti non solo per la loro conservazione come patrimonio culturale, ma anche per scongiurare lo sgretolamento e la caduta con i pericoli per l’incolumità. A questi problemi si è aggiunto il crollo di un edificio privato lo scorso 4 febbraio”.

