Viterbo, allevamenti di polli. Nella Tuscia rischi per ambiente e salute

Una troupe del Tg1 accompagnata dai volontari della Lav, la lega antivivisezione, è entrata in un allevamento avicolo dell’Alto Viterbese e ha scoperto l’inferno: sofferenze animali, carenze igieniche e degrado ambientale. Gli animalisti parlano di “un pericoloso mix che rischia di trasformarsi in una bomba ad orologeria anche per le persone”, in ragione soprattutto dell’epidemia di aviaria senza precedenti che da mesi ha colpito l’Italia e l’Europa. Le immagini sono andate in onda il 14 febbraio nel telegiornale della rete ammiraglia: l’allevamento visitato dal giornalista Lorenzo Santorelli, accompagnato dalla squadra investigativa Lav, di recente era già stato oggetto di denuncia da parte dell’associazione e si trova all’interno di un territorio esteso circa 20 km tra i comuni di Grotte Santo Stefano, Bomarzo e Montefiascone, dove nel corso degli ultimi anni sono sorte circa 40 strutture di allevamento di polli da carne, galline ovaiole e tacchini.

“A più di un mese e mezzo dalla nostra denuncia, in questo allevamento nulla è cambiato – si legge in una nota della Lav -. Abbiamo trovato animali sofferenti, malati e morti tra quelli sani, smaltimento illegale di carcasse”. Gli investigatori, infatti, hanno scoperto una discarica abusiva “dove gli animali morti vengono ammassati e ricoperti, ciclo dopo ciclo, con cadaveri in decomposizione, che possono venire a contatto anche con gli animali selvatici, amplificando la possibilità di diffondere patogeni”.

“Le carcasse – continua l’associazione animalista - sono rifiuti speciali e la legge prevede che debbano essere stoccate in apposite celle di congelamento, e successivamente conferite a ditte autorizzate per il loro smaltimento. All’interno della struttura i cadaveri sono a stretto contatto con gli animali vivi e lo stato di sovraffollamento è grave, nonostante l’allevamento abbia a disposizione zone all’aperto che appaiono mai utilizzate. Situazioni come queste sono inaccettabili, non solo per le condizioni degli animali, sottoposti a sofferenze e sfruttamento, ma anche per il grave rischio ambientale e sanitario che esse comportano”.

A questo proposito la Lav da anni chiede che i controlli vengano intensificati e resi maggiormente efficaci: “Ci domandiamo come sia possibile che, a un mese e mezzo dalla nostra denuncia corredata da abbondante materiale video, non ci sia stato alcun intervento da parte delle autorità competenti – dichiara Lorenza Bianchi, responsabile Lav area animali negli allevamenti – . Siamo di fronte a un rischio elevato, alla luce dell’attuale epidemia di influenza aviaria in corso in Europa e che ha già toccato il Lazio”. Si stima che nell’area dove si trova lo stabilimento aviario in questione ci sia un rapporto di circa 700 animali per abitante. A seguito delle proteste della popolazione che si sono susseguite nel corso degli anni, e a seguito della scoperta di un focolaio di aviaria anche nel Lazio, la squadra investigativa Lav è tornata sul luogo lo scorso mese di dicembre, portando alla luce nuove evidenze. Sulla base delle quali l’ufficio legale dell’associazione il 21 dicembre scorso ha presentato denuncia per uccisione e maltrattamento di animali e per gestione illegittima di rifiuti. Inoltre, già nel corso del 2021 la Lav aveva affiancato il comitato Copattrim nel ricorso contro la costruzione di un’ulteriore struttura nel Comune di Montefiascone, destinata ad ospitare 40 mila galline per produzione di uova. A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, i lavori sono attualmente fermi, in attesa dell’udienza di merito fissata per la prossima primavera. Sempre nella zona in questione, l’altissima concentrazione di allevamenti, denuncia sempre la Lav, sta avendo gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute umana, “a causa delle elevate emissioni di ammoniaca e della conseguente formazione di particolato, che, unito all’incremento del traffico pesante per la movimentazione degli animali, ha contribuito ad un netto peggioramento della qualità dell’aria e dei problemi respiratori tra la popolazione”. Proprio per questo motivo, sono numerose le proteste avviate dai cittadini nel corso degli anni, come una petizione su change.org, ora chiusa, che aveva raccolto oltre 22 mila firme.

