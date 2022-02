Viterbo, barricato in casa ferisce carabinieri con una spada a Civita Castellana. L'uomo di 45 anni è stato denunciato

21 febbraio 2022 a

a

a

Un raptus improvviso. Non c’era stato nessun segnale che potesse presagire quello che è accaduto nel pomeriggio di sabato 19 febbraio quando un 45enne di origini campane si è barricato in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Berlinguer a Civita Castellana, sparando proiettili di gomma sui passanti e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Alla fine, dopo che i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa, il bilancio è di due militari rimasti feriti. Ferito anche l’uomo che ha tenuto in scacco un intero quartiere per ora. Nella serata di sabato è stato trasferito dall’ospedale Andosilla al Sant’Andrea di Roma. Per lui è scattata la denuncia e si è in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria in merito a una misura cautelare di sicurezza. Le ipotesi vanno dalle lesioni alla resistenza a pubblico ufficiale. Potrebbe essere contestato anche il porto abusivo di armi. Per quanto riguarda i due militari feriti con una spada sono stati trasferiti all’ospedale di Civita Castellana. Non sono gravi e stanno meglio.

Scatta l'allarme anticendio al liceo Ruffini, bloccata via della Verità



“Non si tratta di una persona molto conosciuta in città, si è trasferito da poco. Ho avuto modo di parlare con i vicini e nessuno aveva avuto sentore di quello che poi è accaduto. Non c’erano stati segnali di allarme insomma”, dice il sindaco Luca Giampieri. L’uomo non sarebbe stato seguito dai servizi sociali e ancora sono ignote le ragioni del gesto.

L’allarme è scattato intorno alle 13 di sabato quando alcuni residenti di via Berlinguer hanno chiamato i carabinieri segnalando che c’era un uomo barricato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina che minacciava di far saltare in aria tutto con il gas. Il 45 era armato e sparava in strada proiettili di gomma. Con quei proiettili sparati con una carabina “giocattolo” di quelle che si usano per il softair (le simulazioni di guerra) ha colpito due carabinieri e un sanitario.

Uomo di 45 anni si barrica in casa e spara colpi a salve

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale. I pompieri hanno staccato immediatamente il gas perché, come detto, l’uomo minacciava di saturare la stanza per poi farla esplodere. Ma la trattativa è andata avanti per tutto il pomeriggio con il 45enne che, nonostante l’invito dei militari a uscire, non ne voleva sapere di arrendersi. Sono stati fatti giungere sul posto anche i suoi familiari che lo hanno pregato di smetterla. Ma senza successo. Dunque alle 20 è stato deciso di fare irruzione. L’uomo ha atteso i militari dietro la porta con una katana (spada giapponese) ferendo due carabinieri mentre lo bloccavano.

Barricato in casa, spara sui passanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.