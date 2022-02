Viterbo, si barrica in casa e spara sui passanti

Beatrice Masci 20 febbraio 2022 a

Pomeriggio di terrore a Civita Castellana dove un 45enne si è barricato in casa e dalle 13 circa ha iniziato a sparare dal balcone con una carabina contro i passanti. Al momento dei fatti era solo nell’appartamento di via Berlinguer, dove vive con la famiglia. Prima di comprendere che si trattava di un’arma ad aria compressa si è creato il panico in strada, con la gente che scappava in cerca di un riparo fuori dalla linea di fuoco. Immediato l’allarme ai carabinieri che hanno isolato l’area e iniziato una trattativa, complicata dalla difficoltà di stabilire un dialogo con l’uomo che è apparso da subito poco lucido.

Diceva frasi sconnesse e non è mai stato chiaro cosa rivendicasse. In via Berlinguer, dove il 45enne risiede con la famiglia, è arrivato anche il negoziatore dell’Arma, mentre poco dopo le 17 sono giunti da Roma gli uomini della squadra speciale per tentare un’irruzione nell’appartamento posto al primo piano dello stabile. Difficile riportare il 45enne alla ragione. Alla vista dei carabinieri, giunti insieme ai vigili del fuoco e al 118, ha minacciato il suicidio gettandosi dalla finestra, posta a un’altezza di circa sei metri.

Per ore anche i familiari hanno provato a calmare il figlio. Dopo aver accertato che l’arma era inoffensiva, è comunque rimasto il timore che in casa avesse altre armi. La trattativa è andata avanti fino a tarda sera. Poi i carabinieri hanno fatto irruzione, hanno bloccato l’uomo e lo hanno affidato al 118.

