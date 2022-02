Covid Viterbo, focolai in cinque residenze per anziani

Beatrice Masci 20 febbraio 2022 a

Focolai in cinque case di riposo, per una delle quali, a Tarquinia, il sindaco Alessandro Giulivi ha disposto l’isolamento di tutti gli ospiti con sintomatologia riconducibile al Covid, il divieto di accesso di ulteriori ospiti e visitatori, nonché lo stop alle dimissioni. Le Rsa interessate da questa nuova ondata di contagi sono Villa Pina ad Arlena di Castro, e, prima ancora, Villa Rita agli Ulivi a Celleno, Villa Bea a Faleria, Villa Speranza a Piansano e l’istituto Marchesa Ferrari di Tarquinia, interessato dal provvedimento emanato dal sindaco Giulivi.

L’ultima, in ordine di tempo, a dover di nuovo fare i conti con il Covid, come detto è stata la struttura di Arlena di Castro che, al momento, segnala tre contagi tra gli ospiti. In tutte le strutture, però, considerata l’alta percentuale di vaccinati, che arriva all’80 per cento per gli over 60 - con terza dose - la situazione è al momento sotto controllo, e comunque monitorata sia dal personale delle rispettive sedi che dalla Asl. L’azienda sanitaria, infatti, è intervenuta alle prime segnalazioni inviando il personale del Servizio di igiene e sanità pubblica che interviene fornendo le indicazioni e le procedure da adottare. In campo anche il settore sanitario preposto ai tamponi e le Unità itineranti per le specifiche esigenze cliniche. Si tratta di unità nate nel pieno della pandemia, quando non c’erano ancora i vaccini e il personale interveniva direttamente fornendo informazioni e modalità di gestione dei malati. La procedura si è dunque ripetuta, ma in questo caso nessuno, sia tra gli ospiti che il personale sanitario e assistenziale delle strutture per anziani, è dovuto ricorrere al ricovero.

“In molte situazioni - spiega la Asl - si tratta di malati asintomatici, scoperti spesso grazie ai tamponi effettuati dopo la segnalazione di un caso. Se si riscontrano sintomi, sono lievi e comunque trattabili in sede”. In queste strutture il ciclo vaccinale, iniziato subito dopo l’avvento dei vaccini, è già concluso da tempo e tutti, sia gli ospiti che il personale, hanno ricevuto anche la somministrazione della terza dose.

