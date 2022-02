Viterbo sanità, accordo per stabilizzare i precari

Massimiliano Conti 20 febbraio 2022 a

Il direttore generale dell’Ares, Maria Paola Corradi, lo ha annunciato l’11 febbraio scorso durante un’audizione della commissione regionale trasparenza e pubblicità presieduta da Chiara Colosimo (FdI): entro la fine dell’anno la Regione Lazio bandirà un nuovo concorso per autisti del 118. Si apre quindi uno spiraglio per tutti quei precari che già lavorano per l’emergenza regionale ma in forze alle varie società e cooperative che gestiscono in convenzione il servizio del soccorso nel Lazio. I posti in palio, secondo quanto annunciato dalla stessa Corradi, saranno 200. Il sindacato Confael, che da anni si batte per la reinternalizzazione di tutto il personale - non solo autisti, ma anche barellieri e infermieri: sono 1.200 nel Lazio e un centinaio solo in provincia di Viterbo - non nasconde il suo scetticismo rispetto alla politica degli annunci: “Intanto vedremo se questo concorso si farà veramente, poi aspettiamo al varco la Corradi sul rispetto della legge 220 del 2001, che in passato è stata ignorata”, dichiara al Corriere il segretario regionale della Confael Vinicio Amici, che durante la seduta della commissione ha incalzato il direttore generale dell’Ares.

Amici attende inoltre risposte dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, con cui nei mesi scorsi ebbe un acceso confronto durante una trasmissione di La7 proprio sulla questione dei precari. La legge 220, per la cronaca, è quella che fissa le regole che gli enti pubblici devono rispettare nei concorsi per titoli e colloqui, tra le quali c’è la valorizzazione degli anni di esperienza. In pratica, chi svolge il lavoro di autista di ambulanze da almeno 5 anni, deve vedersi riconoscere una “corsia preferenziale” nel punteggio. “Finora questa legge è stata calpestata, tant’è che nell’ultimo concorso la metà dei 600 assunti erano autisti di camion e di pullman senza alcun esperienza alla guida di ambulanze”, ricorda Amici.

Ieri mattina, intanto, è stato siglato in Regione l’accordo con i sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Anaao-Cosmed, Cimo, Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici, Fials, Anpo Ascot, Aaroi Emac, Fassid Sinafo E Fvm) per stabilizzare il personale sanitario precario impegnato in questi due anni nella lotta e nel contrasto alla pandemia. “Il Lazio è tra le prime regioni italiane a siglare l’intesa - spiega D’Amato - e già dal mese di aprile partiranno le prime procedure di stabilizzazione del personale per chi avrà maturato i requisiti. Si tratta di un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi due anni di pandemia per proteggere e mettere in sicurezza la nostra comunità. Un passo importante nella direzione del rafforzamento della sanità territoriale e voglio ringraziare le rappresentanze sindacali per il lavoro di confronto e concertazione svolto in questi mesi che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato”. L’accordo sottoscritto prevede l’avvio di un percorso di internalizzazione dei servizi volto proprio alla tutela di quei lavoratori che oggi operano in appalto.

