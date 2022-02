Viterbo, Arena: "Forza Italia è casa mia e resto qui"

Mattia Ugolini 20 febbraio 2022 a

Tanta gente all’incontro organizzato da Giovanni Arena al Salus Terme. Amici, imprenditori, simpatizzanti e tutto lo stato maggiore di Forza Italia, da Giulio Marini al presidente della Provincia Alessandro Romoli. Un’ondata di entusiasmo per l’ex sindaco di Viterbo, sfiduciato dalla maggioranza lo scorso Natale. Nel criticare quella che lui definisce una “congiura di palazzo”, Arena si rifà a Freud: “L’inconscio agisce irrazionalmente, la loro è stata una reazione sproporzionata. Sin dall’inizio ci sono stati molti cambi di partito e a ogni trasferimento mi si chiedevano modifiche alle deleghe. Molti dicono che la causa siano state le elezioni provinciali, ma allora la crisi doveva scattare al momento della candidatura di Romoli, che tra l’altro ha vinto con i voti di alcuni amministratori di Lega e FdI. Invece a me sembra di essere stato vittima di una ripicca, non mi spiego per quale ragione anche questi franchi tiratori non siano stato coinvolti”, si domanda il forzista.

Marini nega intese col Pd: “Voglio andare a destra”

“Il chiarimento - prosegue - doveva avvenire in Consiglio, non dovevano andare dal notaio a certificare l’inadeguatezza dei loro assessori. Perché questo è il messaggio passato, quello di una giunta fallimentare”. Arena si rivolge a quelli che lui stesso definisce ex alleati: “A loro auguro di essere convincenti e di dare speranza a Viterbo, ma la strada è in salita per quelle persone che antepongono personalismi agli interessi della città”. Mentre con Marini nessuno strappo: “Qualche volta abbiamo vedute diverse, ma il rapporto umano di stima prosegue e affronteremo insieme, con tenacia, tutte le difficoltà fino a fine giugno”. Il preludio sembrerebbe ad una sua nuova candidatura a primo cittadino. Ipotesi che, ora, non pare possibile: “All’inizio - spiega Arena - l’idea di fare una corsa solitaria mi era balenata in testa, forse per la rabbia, poi è rientrato tutto. Forza Italia è casa mia e resto qui, vedremo”. Il sindaco, come annunciato, fa anche una panoramica sugli obiettivi raggiunti durante il mandato: “Manutenzione stradale progetto per il verde pubblico la piscina comunale alla Fin, gli interventi da 2 milioni su Bagnaia, il completamento della scuola di Santa Barbara la riqualificazione delle mura e i fondi stanziati per tutti i quartieri periferici”.

Arena: “Impossibile rifare la vecchia coalizione”

E’ intervenuto anche Romoli: “Sei stato sempre equilibrato, i nostri ex alleati parlano della ‘Viterbo che vogliamo’… avevano sette assessori, la ‘Viterbo che vogliamo’ perché non l’hanno fatta in giunta e in consiglio? Quella delle provinciali è una scusa, la volontà è quella di dare il nostro contributo per fare la differenza”. La chiosa, infine, è stata affidata proprio a Giulio Marini, neo commissario del partito nel capoluogo: “Dobbiamo ritrovare lo spirito del ‘95, i partiti devono mettersi a disposizione delle comunità locali, come fatto con noi da Berlusconi. Nella lista vogliamo persone che buttino il cuore oltre l’ostacolo, 32 uomini e donne che amino Viterbo”.

Marini, Sberna e gran parte di Forza Italia sbarrano la strada alla ricandidatura di Arena

