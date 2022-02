Viterbo, 45enne si barrica in casa e spara colpi a salve

19 febbraio 2022 a

Un uomo di 45 anni si è barricato in casa, all'interno del suo appartamento in via Berlinguer, a Civita Castellana, dalle prime ore del pomeriggio. L'uomo si trova tuttora all'interno dell'abitazione. Sembra che abbia sparato dei colpi a salve, forse con un'arma da softair.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 1118.

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa dell'uomo dopo averlo sentito dare in escandescenze.

