Viterbo, scatta l'allarme anticendio al liceo Ruffini. Bloccata via della Verità

19 febbraio 2022 a

Via della Verità bloccata questa mattina per l'intervento dei vigili del fuoco all'interno del liceo scientifico Ruffini dove è scattato l'allarme antincendio.

L'allarme è scattato intorno alle 12, proprio nel momento in cui gli studenti della sede di via della Verità si preparavano a uscire dall'istituto per la fine dell'orario delle lezioni. La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora e mezza, proprio per consentire ai vigili del fuoco di verificare le cause dell'accaduto. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Non si è verificato comunque nessun principio d'incendio e, a quanto si è appreso, l'allarme sarebbe scattato per sbaglio, forse per un malfunzionamento, o forse perché attivato da qualcuno

IN AGGIORNAMENTO

