Viterbo, chiuso bar in via Cairoli. Licenza revocata alla titolare

Il prefetto Giovanni Bruno ha disposto la chiusura del bar di via Cairoli. Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale, fa seguito alla revoca della licenza nei confronti della titolare dell’attività, che è stata decisa dal prefetto in base a quanto accaduto nei mesi passati nel pubblico esercizio nei pressi della zona di San Faustino, in pieno centro storico. Il bar, infatti, è stato chiuso per la terza volta negli ultimi sei mesi.

Il primo provvedimento, uno stop all’attività di cinque giorni, era stato disposto dai carabinieri alla fine di agosto dello scorso anno, quando - in seguito ad una serie di ispezioni da parte dei militari della compagnia di Viterbo insieme ai colleghi del Nas, all’interno del locale erano state contestate “cinque violazioni amministrative ed elevate le relative sanzioni per 2 mila euro”. Si trattava, nello specifico, di violazioni delle normative anti-Covid, in quanto “il bar aveva frequentatori all’interno senza mascherina e un avventore risultava sprovvisto di green pass”, proseguiva la nota diffusa dai carabinieri. Il bar, quattro mesi e mezzo dopo, è stato nuovamente chiuso per altri cinque giorni, anche in questo caso dai carabinieri, che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio scorsi avevano effettuato un nuovo sopralluogo nel locale, dopo aver notato un assembramento nell’esercizio pubblico, con clienti ammassati, in alcuni casi anche senza mascherine, anche in questa situazione, ovviamente, in barba alle norme contro il diffondersi della pandemia. “I carabinieri - recitava il comunicato della compagnia di Viterbo -, hanno sanzionato la titolare e hanno imposto la chiusura del locale per cinque giorni, peraltro trovando all’interno sul pavimento due grammi di cocaina e due grammi di hashish”.

La droga, piccoli quantitativi di hashish, appunto, sarebbe stata trovata a seguito di un’ispezione effettuata con l’ausilio di cani anti droga. A distanza di un mese, come detto, le ulteriori segnalazioni arrivate al Palazzo del Governo hanno spinto il prefetto Bruno a disporre la revoca della licenza alla titolare dell’attività, che è stata nuovamente chiusa. Questa volta, però, il locale rischia seriamente di non riaprire più.

