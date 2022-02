Viterbo, università della Tuscia. Open day dal 22 al 24 febbraio

18 febbraio 2022 a

L'offerta formativa dell'Università della Tuscia sarà presentata nel tradizionale Open day nei giorni 22, 23 e 24 febbraio. L’offerta formativa si arricchisce di 5 nuovi corsi di laurea, in fase di approvazione da parte del ministero: tre triennali (Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale, Scienze forestali e ambientali, Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici), e due magistrali (Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana e Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano). Una tre giorni ricca di appuntamenti in modalità mista, ovvero con studenti in presenza e trasmissione sul web in diretta streaming. Le future matricole che intendano iscriversi a un corso di laurea dell’ateneo viterbese e le loro famiglie potranno visitare le strutture, incontrare docenti, studenti tutor e personale tecnico-amministrativo per porre loro quesiti.

I partecipanti all’Open day potranno toccare con mano la vita della comunità Unitus nei tre poli didattici: quello principale di Viterbo e presso le due sedi di Civitavecchia e Rieti. Martedì 22 febbraio l’evento si svolgerà a partire dalle ore 9:00 in presenza, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alla pandemia, presso la sede di Santa Maria in Gradi, in via Santa Maria in Gradi, 4.

La mattinata avrà inizio con il saluto del rettore dall’auditorium, per poi proseguire nei due chiostri rinascimentale e medievale dove saranno allestiti stand di accoglienza e info point. Sarà possibile accedere in presenza previa prenotazione tramite modulo online o seguire l’evento in diretta streaming sui canali YouTube di ateneo. Nei giorni 23 e 24 febbraio sarà invece possibile – sempre previa prenotazione – accedere ai sei dipartimenti dell'ateneo e ai poli universitari di Civitavecchia e Rieti.

