Viterbo, bonus edilizia e ristrutturazioni. Belli (Ance): "Scegliere con cura le ditte"

Diffidare di chi non ha titoli e curriculum solidi evitando di affidarsi al primo che passa. E’ il consiglio che Andrea Belli, costruttore e presidente dell’Ance di Viterbo, rivolge ai privati e agli amministratori di quei condomini che intendono ristrutturare edifici sfruttando il 110% e gli altri bonus finanziati dal governo.

Mille lavoratori in più rispetto al 2020, interventi che in media si aggirano tra i 500 mila e gli 800 mila euro a condominio, fatturati milionari per centinaia di aziende, alcune delle quali sorte ad hoc per sfruttare il momento: i numeri resi noti di recente dalla Cassa edile di Viterbo sulle assunzioni e il giro d’affari creati da bonus e superbonus è da capogiro. Che però la festa fosse destinata a finire, lo aveva già previsto lo stesso Belli nei mesi scorsi parlando di un mercato “dopato” dagli incentivi. E difatti il mercato nelle ultime settimane si è praticamente fermato per effetto delle restrizioni decise dal governo Draghi al fine di bloccare il dilagare delle frodi. Un fenomeno costato già alle casse dello Stato circa 4,4 miliardi di euro. Praticamente una mini finanziaria.

Il presidente dell’Ance di Viterbo è comunque ottimista: “Abbiamo segnali e motivi per credere che si tratti di un blocco solo temporaneo, dovuto principalmente al fatto che istituzioni come la Cassa depositi e prestiti e le Poste hanno sospeso temporaneamente la cessione del credito. Il governo sta per trovare una soluzione”.

Di certo nulla tornerà più come prima, ammette il costruttore viterbese, ma questo potrebbe essere anche un fatto positivo: “Da quando è partito il superbonus – continua Belli – sono nate in Italia 11 mila aziende, molte delle quali senza alcuna esperienza nel campo dell’edilizia, attirate dal business. Vuoi per l’incapacità di alcuni, vuoi per la malafede e la disonestà di altri, alla fine le conseguenze di questa grande abbuffata le stiamo pagando tutti. Ben venga quindi una stretta ai controlli, ma impedire la cessione del credito più di una volta è un provvedimento che rischia di danneggiare tutti, e di tagliare fuori gli intermediari di piccole dimensioni, come ad esempio la Banca Lazio Nord, che prima poteva accollarsi crediti elevati cedendoli alla capogruppo e oggi non più. Come Ance noi chiediamo pertanto che la cessione tra intermediari, come banche e assicurazioni, sia ripristinata, sotto la vigilanza della Banca d’Italia per evitare abusi”.

Anche i proprietari e gli amministratori di condominio, secondo Belli, devono fare la loro parte, per evitare il ritorno alla giungla in cui prosperano i furbi. “Capisco che trovare una ditta libera nell’ultimo anno è stato spesso difficile se non impossibile, ma la soluzione non può essere affidarsi al primo che capita o a imprese sorte dal nulla. Ci sono ditte che non sono strutturate per compiere determinati lavori. Prendiamo la mia azienda: siamo strutturati per costruire un ospedale ma non per realizzare la variante di valico. Ciascuno faccia il suo lavoro”.

