Viterbo, avanzo di bilancio. Oltre un milione destinato alla gestione dei rifiuti

Sarà destinata a realizzare la tanto attesa isola ecologica al Poggino una parte importante dei sei milioni di euro complessivamente stanziati dal Comune con l’avanzo vincolato di bilancio. E’ stata pubblicata all’albo pretorio la delibera approvata il 10 febbraio scorso dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero con la quale vengono impegnate tutte quelle somme che l’ex amministrazione Arena non era riuscita a spendere durante il suo mandato. Si tratta complessivamente di 40 interventi, che interessano i più svariati settori della macchina amministrativa, con i servizi sociali e quelli socio-assistenziali chiamati a fare la parte del leone.

In materia di rifiuti, oltre al milione e 100 mila euro destinato genericamente alla raccolta differenziata (nella quale rientra appunto l’ecocentro del Poggino), ci sono pure i 107 mila euro per l’acquisto delle isole ecologiche intelligenti, quelle informatizzate che identificano l’utente attraverso una tessera magnetica.

Nell’elenco troviamo poi 472 mila euro per il sostegno agli affitti, 30 mila euro per la gestione in appalto delle mense scolastiche, 29 mila per i lavori di riqualificazione dell’arredo urbano, 16 mila euro per interventi di assistenza domiciliare nei comuni del distretto Vt3.

Nella lista della spesa ci sono anche i lavori pubblici e l’urbanistica. In particolare, 331 mila euro riguardano le spese per le progettazioni relative al programma innovativo sulla qualità dell’abitare, mentre per la riqualificazione dell’arredo urbano la cifra impegnata è di 29.890 euro.

Altre somme importanti, per un totale di 830 mila euro, sono dedicate al capitolo minori, così ripartite: 334 mila euro per gli oneri relativi ai minori ospitati in struttura, 68 mila euro per quelli in affidamento familiare, 46 mila euro per i contributi alle famiglie, 45 mila per il potenziamento dei centri estivi, 37 mila per la formazione del personale dell’asilo nido, 98 mila per l’acquisto di libri di testo per gli alunni appartenenti a famiglie disagiate, 240 mila per il progetto Piccola comunità di cui Viterbo è comune capofila, 30 mila euro per la compartecipazione alle rette dei minori ospitati in strutture residenziali per comuni del distretto. E ancora, sempre sul fronte dei servizi sociali, 232 mila euro vengono destinati alle spese per il trasporto dei cittadini affetti da disabilità temporanea, 742 mila euro per azioni di sistema in favore dei malati di Alzheimer, 70 mila euro per l’assistenza ai pazienti psichiatrici e 184 mila per quella in favore dei disabili. Infine, per le misure urgenti di solidarietà alimentare la somma impegnata è di 120 mila euro, altri 28 mila riguardano il progetto povertà.

