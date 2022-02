Viterbo, furto in una barca a Bolsena. Assolto pescatore

18 febbraio 2022 a

I carabinieri trovarono a bordo del suo veicolo un verricello di cui era stato denunciato il furto. A 3 anni dall’inizio della vicenda giudiziaria è stato assolto dalle accuse di furto e ricettazione un pescatore di Bolsena, che venne fermato dai militari del comando locale a febbraio del 2019, quando si accorsero che dal rimorchio della vettura alla quale era alla guida fuoriusciva una carrucola, simile a quella denunciata presso la stazione dei colleghi di Montalto.

L’uomo, assistito dall’avvocato Vincenzo Dionisi, ha sin dall’inizio rigettato tutte le accuse. Invece la vittima, di origini siciliane e collega dell’imputato, sin dal principio del procedimento, ha sostenuto che si trattasse proprio del suo argano, riconoscendolo dalle modifiche che aveva fatto apportare, dopo l’acquisto risalente a due anni prima. In aula a giugno scorso ha testimoniato il titolare di una ditta con sede a Reggio Calabria, specializzata in modifiche personalizzate su questo tipo di strumentazioni da pesca.

L’artigiano ha riferito di conoscere i due pescatori e di aver eseguito delle migliorie, richiesti dall’imputato sul verricello, aumentando la potenza del motore e di aver sistemato il quadro elettrico, confermando, inoltre, di riconoscere la fattura rilasciata al pescatore. In quella stessa occasione ha deposto un fabbro, il quale ha raccontato di conoscere l’uomo e di aver realizzato per lui un supporto particolare per supportare il tiraggio delle reti. Al termine della discussione e della camera di consiglio il giudice ha assolto il pescatore e la difesa ha annunciato che ricorrerà in sede civile per ottenere la restituzione dell’attrezzatura.

