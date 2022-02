Viterbo, omicidio Daniele Barchi. Perizia psichiatrica per Azzurra Cerretani, il gup deciderà a maggio

V. T. 18 febbraio 2022 a

Omicidio Barchi: rinviata al 5 maggio l’udienza preliminare che vede imputata Azzurra Cerretani. La seduta prevista per ieri è stata posticipata per una mancata notifica all’imputata. In settimana il difensore della 28enne, l’avvocato Fausto Barili, ha presentato al gup la richiesta di rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica. La giovane, all’epoca indagata insieme all’ex fidanzato Stefano Pavani, condannato per il delitto a 15 anni di reclusione in primo grado, è stata rinviata a giudizio a dicembre 2021, a 3 anni dall’assasinio di Daniele Barchi, 42enne di Gaeta, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso. Durante l’udienza preliminare che si celebrerà davanti al gup Giacomo Autizi in primavera, il giudice valuterà se accogliere o meno l’istanza.

