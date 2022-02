Viterbo, piscina di Vallerano chiusa da due anni. Polidori: “Fallimento di Gregori

Mattia Ugolini 17 febbraio 2022 a

Vallerano, piscina comunale chiusa da due anni. Jacopo Polidori, capogruppo di Vallerano Tricolore, attacca l’Amministrazione: “Ennesimo fallimento della giunta Gregori”. Una storia travagliata, quella della piscina comunale valleranese, iniziata nel 2016 sotto la supervisione dell’allora sindaco Maurizio Gregori. Per quattro anni la piscina è stata in funzione, fino al 2020, quando il Covid ha stoppato le attività natatorie. I battenti della struttura non si sono più aperti, costringendo Polidori ad esporre la situazione al prefetto, che interpella il Comune.

Il 5 ottobre 2020 - spiega il consigliere -, ho posto un’interpellanza all’assessore Poleggi, responsabile del servizio, dove dicevo che c’era carenza documentale, persistente tutt’ora. Per molto tempo i documenti cruciali non mi sono stati dati. Il collaudatore è stato messo, in ritardo, nel giugno 2021 e, il 14 gennaio 2022, l’architetto ci ha detto che la piscina non può superare il collaudo tecnico-amministrativo perché mancano dei documenti”. A questo punto il Comune ha operato la risoluzione contrattuale e chiesto la riconsegna delle chiavi all’associazione, che peró - secondo fonti attendibili - starebbe valutando di opporsi alla presa di posizione dell’ente. Legali di mezzo, dunque.

“Anche noi - rincara la dose Polidori -, stiamo valutando di adire le vie legali perché è stato tolto un servizio importante ai cittadini, che devono recuperare gli abbonamenti pagati. Da quanto ha detto la giunta, si evince che le clausole contrattuali non sono state adempiute da parte dell’associazione, ma per noi ci sono anche delle responsabilità politiche evidenti e oggettive. Inoltre chiederemo di verificare se ci siano anche responsabilità di altra natura”.

Polidori conclude battendo ancora sul tasto (dolente) della documentazione mancante: “La variante ai lavori approvata con delibera di giunta non è stata oggetto di specifica perizia, come il fatto che non risultano agli atti determinazioni in merito del responsabile del settore tecnico. La cosa scioccante è che il collaudo è stato fatto dopo 5 anni, non vorrei che la piscina non fosse mai stata a norma. Ringrazio la prefettura e mi auguro che chi di dovere fornisca spiegazioni. Chiederemo inoltre le dimissioni Maurizio Gregori (ex sindaco ed attuale consigliere, ndr), che ha approvato la variante della perizia senza sapere a chi pagare il surplus”.

