Viterbo, Sky Arte. La Tuscia protagonista della prima puntata di "Dentro l'opera"

Un format televisivo per promuove in chiave turistica le bellezze artistiche e culturali del Lazio che vede la Tuscia protagonista. Nasce “Dentro l’Opera”, creato ad hoc da Artlouder per Sky Arte in esclusiva per la Regione Lazio, con sei episodi alla scoperta delle meraviglie del Lazio, uno per ciascuna provincia con l’aggiunta di una puntata speciale completamente dedicata a Roma. Un viaggio tra capoluoghi, borghi antichi, rurali e costieri di inestimabile valore, capace di valorizzare e raccontare un territorio unico al mondo agli occhi di milioni di turisti italiani e stranieri. La serie, in onda da maggio-giugno in prima serata sul canale tematico di Sky dedicato all’arte e alla cultura, è stata opzionata in numerosi Paesi internazionali per l’anno 2022. Un forte segnale di quanto sia alta l’attenzione delle nostre eccellenze in tutti i continenti.

In particolare la prima puntata riguarda Viterbo e provincia con “La Tuscia Misteriosa” con il Museo Civico della Chiesa di Santa Maria della Verità che conserva, tra i diversi affreschi, lo Sposalizio di San Giuseppe, opera di Lorenzo da Viterbo considerato alla stregua del Mantegna o Piero della Francesca. Caprarola con Palazzo Farnese, ritenuto uno degli esempi più belli di dimora rinascimentale. Deve la sua sontuosa bellezza ai migliori pittori e architetti dell’epoca che vi lavorarono. Bagnaia e Villa Lante, tra i giardini italiani più famosi del XVI secolo.

Nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento di «Parco più bello d’Italia». Bomarzo ed il suo “Parco dei Mostri”. I suoi giardini furono costruiti nel 1547 per volere del principe Pier Francesco Orsini con la presenza di alcune sculture in basalto ritraenti animali mitologici, divinità e mostri.

