Viterbo, compattatori per le bottiglie di plastica. Il Comune perde i soldi

Si chiama eco-compattatore l’ennesima occasione sprecata da Viterbo. La possibilità di accedere ai fondi per l’acquisto del macchinario - che riduce il volume di bottiglie di plastica, flaconi di detersivi e lattine di alluminio, favorendone il riciclo - arrivava dal programma #Mangiaplastica promosso dal ministero della Transizione ecologica. La città di Viterbo è rimasta a bocca asciutta.

“E non per mancanza di requisiti, ma più semplicemente perché l’ex amministrazione Arena non ha risposto al bando, dimostrando ancora una volta, per fortuna una delle ultime, sciatteria e incapacità di programmazione, oltre a una scarsa sensibilità sulle tematiche ambientali”, denuncia l’ex consigliera comunale Luisa Ciambella, che il 2 novembre scorso, durante una seduta a Palazzo dei Priori, aveva interrogato la giunta proprio per sapere se fosse a conoscenza di questa opportunità.

Il bando in questione, per la cronaca, rientra all’interno di un programma pluriennale di 27 milioni di euro che promuove l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.

“Per fare domanda c’era tempo dall’11 ottobre al 10 novembre dello scorso anno - ricorda Ciambella – Dopo la mia interrogazione in consiglio, ricevetti al telefono dall’assessore competente la rassicurazione che il Comune avrebbe sicuramente risposto a quel bando. I fatti oggi dimostrano una realtà diversa”.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata infatti la graduatoria dei Comuni assegnatari dei contributi per il 2021 e Viterbo non figura neanche nell’elenco delle domande non ammesse al finanziamento. “Non poteva essere altrimenti: da Palazzo dei Priori l’istanza non è mai partita”, attacca l’ex esponente del Pd.

I comuni con una popolazione inferiore a 100mila abitanti come Viterbo potevano fare domanda per un singolo ecocompattatore, per un importo massimo finanziabile di 15mila euro o di 30mila euro, a seconda del modello. Per l’anno 2021 era prevista la dotazione di risorse più cospicua: 16 milioni di euro. A scalare, poi, 5 milioni per il 2022 (le domande si sono riaperte da pochi giorni), 4 milioni per il 2023, e 3 milioni per il 2024.

“La scelta dell’amministrazione Arena di non partecipare in prima battuta al programma predisposto dal ministero non trova alcuna giustificazione logica – è sempre Ciambella a parlare -. Così come non è una possibile giustificazione il fatto che il Comune stesse seguendo contemporaneamente altre linee di finanziamento messe a disposizione da altri enti, anche per macchinari simili, e più sostanziose. Non si capisce perché la partecipazione a un bando dovrebbe precludere la possibilità di partecipare anche ad altri”. L’ex consigliera rivolge invece un plauso ai 14 comuni della Tuscia che si sono aggiudicati il finanziamento “che in questo modo potranno offrire un servizio in più ai propri cittadini e difendere l’ambiente. Per Viterbo – conclude - solo un’altra occasione mancata”.



